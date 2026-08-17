Hình ảnh mới nhất của Chi Dân tại phiên toà xét xử sơ thẩm sáng nay

Chi Dân gây chú ý khi xuất hiện trong danh sách 227 bị cáo thuộc chuyên án ma túy VN10.

Sáng 17/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra hồi tháng 3/2023 đã khai mạc, dự kiến kéo dài đến ngày 12/9/2026. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, công khai, với điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành) và điểm cầu thành phần tại Trại giam Chí Hòa (T30), Công an TP.HCM.

Sau gần 2 năm bị bắt tạm giam, đây là lần đầu tiên Chi Dân xuất hiện. Tại điểm cầu số 2 Trại giam Chí Hoà, hình ảnh của ca sĩ Chi Dân gây chú ý. Qua những hình ảnh mới được ghi nhận, ngoại hình của Chi Dân có gầy hơn nhưng không có quá nhiều khác biệt so với trước kia.

Tại phiên toà sơ thẩm này, Chi Dân thừa nhận bản thân chỉ sử dụng ma túy, không buôn bán ma túy. "Bị cáo chỉ sử dụng trái phép chất ma tuý, chứ không buôn bán ma tuý", Chi Dân khai.

Chi Dân xuất hiện trong danh sách các bị can tham dự phiên toà xét xử từ điểm cầu trại giam Chí Hoà

Chi Dân bình tĩnh trả lời các câu hỏi, thừa nhận hành vi sai phạm tại phiên toà sơ thẩm

Clip: Ca sĩ Chi Dân tại phiên toà xét xử sơ thẩm (Nguồn: Quân)

Bê bối ma tuý của Chi Dân

Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989 tại Kiên Giang. Năm 2013, Chi Dân bất ngờ nổi tiếng sau ca khúc Mất Trí Nhớ. Nhờ bước đệm đó mà nam ca sĩ ngày càng gây chú ý với khán giả. Những sản phẩm được ra mắt sau đó được nhiều người đón nhận và Chi Dân có cho mình lượng fan đông đảo. Một số bài hát để đời của giọng ca sinh năm 1989 có thể kể đến như: Người Tôi Yêu, Điều Anh Biết, Làm Vợ Anh Nhé…

Tháng 3/2023, Chi Dân khiến MXH dậy sóng khi bị gọi tên do nghi dính vào lùm xùm chấn động cùng những hình ảnh nhạy cảm. Đến đầu tháng 4/2023, ca sĩ Chi Dân bất ngờ mở livestream giãi bày trước khán giả sau thời gian bị dính vào loạt thị phi lan truyền khắp các diễn đàn. Dù không trực tiếp nhắc đến ồn ào đang diễn ra, thế nhưng Chi Dân đã gửi lời xin lỗi và mong khán giả bỏ qua để có thể trở lại làm nghề.

Trong livestream kéo dài hơn 20 phút khi đó, Chi Dân chia sẻ: "Chi Dân có vài lời muốn tâm sự với mọi người, đến những người đã yêu thương, đã buồn và thất vọng về tôi rất nhiều. Chỉ một lời thôi, tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả FC, xin lỗi chị em đồng nghiệp đã từng giúp đỡ và thương yêu tôi. Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, trong thời gian qua tôi đã sống không đúng với nghề nghiệp cũng như tình cảm của mọi người dành cho tôi. Tôi xin lỗi. Trong lần trở lại này tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều, tôi hứa sẽ thay đổi trở thành con người khác tốt đẹp hơn. Tôi hứa sẽ sống nghiêm túc với nghề, với đời, với khán giả và đặc biệt FC. Hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm để tôi được quay lại lần này".

Chi Dân từng dính nhiều ồn ào, bê bối trước khi bị bắt tạm giam

Thế nhưng đến ngày 14/11/2024, Nguyễn Trung Hiếu (35 tuổi, tức ca sĩ Chi Dân) gây chấn động khi bị bắt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, rạng sáng 4/11/2024, Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đến một căn nhà trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình (cũ), rồi rủ nhóm bạn sử dụng Ketamine và thuốc lắc. Đến hơn 5h, Chi Dân tiếp tục rủ cả nhóm sử dụng "nước vui"; hai gói ma túy trị giá 7,1 triệu đồng được pha vào nước ngọt để mọi người sử dụng. Khoảng 9h cùng ngày, nhóm này tiếp tục mua Ketamine. Ngày 8/11, cảnh sát kiểm tra căn nhà và phát hiện Chi Dân, anh trai cùng nhóm bạn đang tổ chức sử dụng ma túy.

Hình ảnh Chi Dân thời điểm bị bắt tạm giam

Tại cơ quan công an, bước đầu ca sĩ Chi Dân thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Nam ca sĩ cho biết đã hối hận về việc dùng chất ma túy và gửi xin lỗi người hâm mộ. "Sự việc lần này khá nghiêm trọng với sự nghiệp của tôi. Tại vì tôi là một người được khán giả tin tưởng và có một trách nhiệm rất lớn… Tôi suy nghĩ rất nhiều hành vi phạm tội của mình. Tôi gửi lời xin lỗi tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa rồi. Tôi gửi tới tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là người đang có dự định dùng thử chất ma túy hoặc đã sử dụng chất ma túy nên từ bỏ để không làm ảnh hưởng tới cộng đồng và tất cả những người xung quanh…", Chi Dân nói.

Chi Dân từng gửi lời xin lỗi vì những sai phạm, lỗi lầm của mình

Ảnh: Tổng hợp