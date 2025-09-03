Hình ảnh mãi không được lên sóng của Ngọc Trinh, xem tới đâu là xót xa tới đó

Nữ diễn viên Ngọc Trinh vừa qua đời ngày 1/9 vừa qua, để lại nhiều sự tiếc nuối, xót xa trong lòng người hâm mộ. Những thước phim, hình ảnh cũ của cô lúc này được nhiều người chia sẻ lại như một cách tưởng nhớ cố diễn viên tài hoa nhưng cuộc đời nhiều chuân chuyên.

Ngoài việc lục lại những thước phim cũ, khán giả còn phát hiện ra một dự án mà Ngọc Trinh đã quay từ rất lâu nhưng chưa có hề có thông tin phát hành. Tác phẩm được nhắc tới ở đây là Nàng Dâu Nổi Loạn, một bộ phim mà cô đóng chính cùng Ngọc Thuận, Minh Dự. Nếu theo dõi Facebook của cố nghệ sĩ từ lâu sẽ phát hiện ra, từ năm 2019, Ngọc Trinh đã đăng tải hình ảnh hậu trường của dự án này. Thế nhưng bẵng đi từ đó, cô không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào. Mãi tới đầu 2025, nữ diễn viên mới bất ngờ chia sẻ tấm poster phim, bên dưới phần bình luận, không ít khán giả, người quen vào chúc mừng. Thế nhưng trên tấm poster cũng không hề có lịch chiếu và từ đó tới nay đã 8 tháng, khán giả vẫn mãi không được thấy tác phẩm này lên sóng.

Tấm poster phim không có ngày công chiếu

Nhìn lại những hình ảnh hậu trường hiếm hoi và cả tấm poster phim do chính Ngọc Trinh đăng tải, khán giả không khỏi xót xa. Nhiều người cũng hi vọng tác phẩm sẽ được lên sóng rộng rãi để những hình ảnh sau cuối của Ngọc Trinh được ra mắt. Tính đến trước khi qua đời, đã một thời gian khá dài, Ngọc Trinh không có dự án phim nào. Cô dành phần lớn thời gian cho sân khấu kịch và cả việc giảng dạy. Chính bởi vậy, bất cứ thông tin liên quan đến dự án phim nào của Ngọc Trinh đều khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. Ngoài Nàng Dâu Nổi Loạn thì hồi đầu năm nay, cố nghệ sĩ cũng chia sẻ những hình ảnh thông báo về vai diễn mới trong năm 2025 tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có thông tin nào về vai diễn này.

Những hình ảnh hậu trường hiếm hoi cách đây 4 năm

Đã 4 năm, khán giả vẫn chưa được thấy những thước phim từ hậu trường này

Ngọc Trinh là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt gắn liền với vai Vy trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Mùi Ngò Gai. Sau thành công vang dội của Mùi Ngò Gai, Ngọc Trinh tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng. Ngoài vai trò diễn viên, cô còn hoạt động ở lĩnh vực giảng dạy, truyền lại kinh nghiệm và đam mê cho thế hệ trẻ. Cuộc đời của cô, dù không quá dài nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm và dấu ấn khó quên trong lòng khán giả Việt, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ lạc quan với nụ cười rạng rỡ trên màn ảnh.