HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hình ảnh loạt di vật khắc ký hiệu quan trọng chôn kèm hài cốt liệt sĩ

Đức Nghĩa |

Nhiều hài cốt liệt sĩ được quy tập kèm theo di vật là các biển nhôm, nhựa khắc ký hiệu quan trọng, đến nay vẫn đang được "giải mã".

Ngày 3-11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, cho biết đơn vị sẽ triển khai mở rộng khu vực tìm kiếm sau khi cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Hình ảnh loạt di vật khắc ký hiệu quan trọng chôn kèm hài cốt liệt sĩ- Ảnh 1.

Biển nhôm khắc dòng ký hiệu "SH 1- 99X" chôn kèm hài cốt liệt sĩ được quy tập ngày 1-11

Hình ảnh loạt di vật khắc ký hiệu quan trọng chôn kèm hài cốt liệt sĩ- Ảnh 2.

Biển nhôm khắc dòng ký hiệu "SH-18-15X" chôn kèm hài cốt liệt sĩ được quy tập vào tháng 8-2025

Hình ảnh loạt di vật khắc ký hiệu quan trọng chôn kèm hài cốt liệt sĩ- Ảnh 3.

Biển nhôm khắc dòng ký hiệu "SH-2-526" chôn cùng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy vào tháng 5-2025

Hình ảnh loạt di vật khắc ký hiệu quan trọng chôn kèm hài cốt liệt sĩ- Ảnh 4.

Biển nhỏ đeo tay làm bằng nhựa có dòng chữ “SH-18-47X” được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ vào tháng 5-2025

Trước đó, 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 0,8 - 1 m, được bọc trong bao tử sĩ kèm các di vật như: tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế  giày, khuy giày, mắt nịt, nắp hộp dầu, lọ thủy tinh, dây thông tin…

Hình ảnh loạt di vật khắc ký hiệu quan trọng chôn kèm hài cốt liệt sĩ- Ảnh 5.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Duy Đông

Đặc biệt, hài cốt liệt sĩ số 2 quy tập ngày 1-11 có di vật là một biển nhỏ làm bằng nhôm có ký hiệu "SH 1- 99X".

Được biết, từ ngày 19-5 đến nay, tại thôn Xa Re (xã Khe Sanh) Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức an táng 22 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang xã Khe Sanh.

Trong số những hài cốt liệt sĩ tìm thấy, có nhiều hài cốt liệt sĩ chôn kèm theo các di vật là các biển làm bằng nhôm, nhựa khắc các ký hiệu như: "SH-18-15X", "SH-18-47X", "SH-2-526"...

Khẩn cấp di dời dân vùng nguy cơ trượt lở núi giữa mưa rất lớn tại Huế
Tags

hài cốt

hài cốt liệt sĩ

tỉnh quảng trị

quy tập hài cốt liệt sĩ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại