Hình ảnh khó tin giữa Victoria Beckham và “con dâu lắm chiêu”, nghe đến cách gọi nhau mới càng sốc

Câu chuyện về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz đã trở thành chủ đề nóng hổi, tốn không ít giấy mực của truyền thông trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, ít ai còn nhớ rằng, trước khi những tin đồn rạn nứt bùng nổ, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu này từng vô cùng gắn bó, thân thiết và đầy tình cảm.

Mối quan hệ đầm ấm trước đám cưới

Khi Brooklyn Beckham và Nicola Peltz công khai hẹn hò vào cuối năm 2019 và sau đó đính hôn vào tháng 7/2020, Nicola đã nhanh chóng được chào đón nồng nhiệt vào gia đình Beckham. Những hình ảnh và tương tác trên mạng xã hội vào thời điểm đó cho thấy một mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vô cùng hòa thuận và ấm áp.

Victoria Beckham đã công khai chúc mừng Brooklyn và Nicola khi họ đính hôn, gọi Nicola là "cô gái tuyệt vời nhất" và bày tỏ sự hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên mới. Những bức ảnh chụp chung vào thời điểm đó cho thấy Victoria và Nicola cười nói vui vẻ, ôm nhau thân mật, không hề có dấu hiệu của sự xa cách.

Khi chưa về làm dâu, Nicola Peltz được Victoria Beckham rất yêu quý

Nicola thường xuyên xuất hiện cùng nhà Beckham tại các sự kiện quan trọng, bao gồm cả Tuần lễ thời trang Paris nơi Victoria giới thiệu bộ sưu tập của mình. Cô nàng cũng từng diện những thiết kế của Victoria Beckham, điển hình là chiếc váy lụa màu vàng cam rực rỡ từ bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của Victoria trong ảnh đính hôn chính thức với Brooklyn. Điều này cho thấy Nicola rất ủng hộ và yêu thích công việc thiết kế của mẹ chồng.

Trước khi drama nổ ra, Victoria và Nicola thường xuyên "thả tim" và bình luận ngọt ngào trên các bài đăng của nhau. Victoria thường gọi Nicola là "kisses" (những nụ hôn) hay "love you" (yêu con), và Nicola cũng đáp lại bằng những lời lẽ yêu thương tương tự. Điều này cho thấy một mối quan hệ gần gũi, vượt ra ngoài khuôn khổ mẹ chồng - nàng dâu thông thường.

Gia đình Beckham nổi tiếng với truyền thống quây quần vào các dịp lễ tết. Nicola thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh Giáng sinh ấm cúng bên cạnh cả nhà Beckham, bao gồm David, Victoria và các em chồng. Những khoảnh khắc này vẽ nên một bức tranh hạnh phúc về một gia đình lớn hòa thuận.

Nicola Peltz quây quần cùng gia đình Beckham trong nhiều dịp

Mẹ chồng - con dâu nhà Beckham từng rất hòa thuận

Chiếc váy cưới thổi bùng sự mâu thuẫn?

Trong tháng qua, sự vắng mặt của vợ chồng con cả trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

"Ngay từ khi mới bước chân vào gia đình, Nicola đã không thể hiện được sự tôn trọng mà Victoria mong đợi", nguồn tin này chia sẻ. "Mọi chuyện căng thẳng hơn từ đám cưới và kéo dài đến hiện tại. Nicola và Victoria hoàn toàn không hợp nhau, và điều đó khiến mọi người thêm xa cách".

Page Six cho biết sự rạn nứt của giữa Nicola Peltz với mẹ chồng có thể đã xảy ra từ đám cưới của cô vào năm 2022. Tin đồn về mâu thuẫn giữa Victoria và con dâu Nicola Peltz bùng nổ, chủ yếu xoay quanh việc Nicola không mặc váy cưới do Victoria thiết kế mà thay vào đó chọn thiết kế của Valentino. Mặc dù Nicola đã nhiều lần lên tiếng giải thích rằng xưởng may của Victoria không kịp hoàn thành chiếc váy cưới theo đúng ý cô, nhưng tin đồn về việc "nàng dâu tỷ phú khinh thường mẹ chồng" vẫn lan rộng. Một số nguồn tin cho rằng Victoria đã thất vọng khi thiết kế của mình không được chọn.

Chiếc váy cưới gây nên mâu thuẫn giữa 2 mẹ con

Khi đó, Nicola muốn lễ cưới mang dấu ấn riêng, không bị chi phối bởi truyền thống hay hình ảnh gắn liền với nhà chồng. Điều này được cho là khiến Victoria người luôn coi trọng giá trị gia đình cảm thấy bị phớt lờ. Nữ ca sĩ đình đám 1 thời được cho là đã lên kế hoạch làm con dâu nhà tỷ phú bẽ mặt.

Theo đó, Victoria Beckham bị tố đã "giật spotlight" của Nicola Peltz trong hôn lễ. Cựu thành viên Spice Girls đã phá hỏng khoảnh khắc đáng nhớ của các con, khi giành mất điệu nhảy vốn được lên kế hoạch sẵn cho cô dâu - chú rể tại đám cưới. Vụ việc xảy ra khi ca sĩ Marc Anthony giới thiệu Victoria Beckham là người phụ nữ xinh đẹp nhất buổi tiệc, và mời cô lên sân khấu nhảy cùng con trai. Điều này đã khiến cô dâu Nicola Peltz tủi thân, ấm ức. 1 nhân chứng cho biết các khách mời đã chứng kiến Nicola Peltz chạy khỏi khán phòng trong nước mắt.

1 người bạn thân thiết của Brooklyn và Nicola xác nhận với Page Six rằng "mọi người tham dự tiệc cưới đều thấy rõ chuyện gì đã xảy ra". Nguồn tin cho biết bầu không khí lúc đó rất gượng gạo, và Nicola Peltz đã bị tổn thương vì hành động kém tinh tế, hơn thua của mẹ chồng. Đáng chú ý, người bạn này cũng khẳng định sự việc tại đám cưới không phải lần đầu Victoria Beckham cư xử tệ với con dâu. Nicola Peltz đã phải chịu đựng mẹ chồng từ trước hôn lễ cho đến nay.

Phía sau sự hòa thuận này là mâu thuẫn gay gắt?

Điều gì đã xảy ra với mối quan hệ từng đáng ngưỡng mộ?

Nhìn lại những hình ảnh và khoảnh khắc thân mật giữa Victoria Beckham và Nicola Peltz trước đây khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Từ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đầy hứa hẹn, họ đã đi đến tình cảnh "cạch mặt" đầy căng thẳng, khiến tình cảm gia đình Beckham rạn nứt.

Dù lý do chính xác cho sự đổ vỡ này có thể vẫn là một ẩn số đối với công chúng, nhưng câu chuyện của Victoria và Nicola là minh chứng cho thấy ngay cả những mối quan hệ tưởng chừng bền chặt nhất cũng có thể gặp phải thử thách lớn, đặc biệt khi có sự xuất hiện của những áp lực từ giới truyền thông và những khác biệt khó dung hòa. Liệu trong tương lai, hai người phụ nữ quyền lực này có thể hàn gắn, hay "thâm cung bí sử" này sẽ tiếp tục kéo dài?