Hình ảnh hiện trường lúc NTK Công Trí bị bắt vì sử dụng ma tuý

Chiều 23/7, Công an TPHCM thông tin vừa triệt phá đường đây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số các đối tượng bị bắt có Nguyễn Công Trí - tức nhà thiết kế Công Trí khiến dư luận xôn xao. Theo thông tin từ cơ quan chức năng cung cấp, NTK Công Trí bị phát hiện sử dụng ma tuý tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TP. HCM vào ngày 23/6.

Trong ảnh do cơ qua chức năng công bố, đăng tải trên báo Công an TP.HCM, NTK Công Trí đứng bên đồ vật nghi vấn như đĩa sứ, tờ tiền cuộn tròn, thẻ nhựa. Tại cơ quan Công an, NTK Công Trí và đối tượng Trần Phú Long (SN 1989) - người bị bắt chung, khai nhận đây là dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tầm 1 tháng gần đây, NTK Công Trí không xuất hiện trong bất kì hoạt động, sự kiện nào. Tài khoản trang cá nhân của Công Trí vẫn đều đặn cập nhật thông tin liên quan đến công việc, anh không lộ diện. Thông tin NTK đình đám showbiz Việt bị bắt đang khiến dư luận vô cùng xôn xao.

Hình ảnh nhà thiết kế Công Trí tại cơ quan chức năng sau khi bị bắt quả tang sử dụng trái phép ma tuý (Ảnh: Báo Công an TP. HCM)

NTK Công Trí tại hiện trường (Ảnh: Báo Công an TP. HCM)

Ngày 12/6 vừa qua, Công an TPHCM kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Lạc Long Quân (nay là địa bàn phường Tân Hòa, TPHCM), bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Trung (SN 1991) có hành vi tàng trữ và mua bán cần sa, cocain. Trung khai mua bán qua mạng xã hội Telegram/Signal, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian. Qua truy xét công an phát hiện các đối tượng liên quan gồm: Phùng Vĩnh Lâm (giao hàng), Nguyễn Đức Trung (mua đi bán lại), Bùi Công Thịnh (giao hàng cho "Chú Tếu"), Cao Thanh Xuân Thảo (sử dụng cần sa).

Mở rộng truy xét đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Tân Hòa, Công an TPHCM tiếp tục phát hiện Trần Phú Long (SN 1989) và Nguyễn Công Trí (SN 1978, nghề nghiệp: thiết kế thời trang – thường được biết đến với tên gọi Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí) có liên quan và cùng nhau sử dụng trái phép chất ma tuý.

NTK Công Trí đứng sau những bộ cánh lộng lẫy của sao Việt và quốc tế trước khi bị bắt

Công Trí là một trong những nhà thiết kế tiên phong của làng mốt Việt, anh từng theo học ngành Mỹ thuật Công nghiệp tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. Công Trí bắt đầu sự nghiệp từ cuối những năm 1990. NTK Công Trí từng đứng sau nhiều bộ cánh lộng lẫy của các nữ nghệ sĩ như: Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Thanh Lam, Lệ Quyên... Một số người nổi tiếng Âu Mỹ từng diện trang phục của Công Trí như: Gwyneth Paltrow, Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya, Rihanna, Kate Bosworth, Josephine Skriver, Sophie Turner, Camila Cabello...

Trước khi dính vào bê bối này, Công Trí được đánh giá là nhà thiết kế quyền lực nhất nhì Vbiz. Về lý do giữ kín chuyện đời tư, Công Trí từng chia sẻ: "Những điều người ta nói về tôi như khó tính, lạnh lùng, sự thật là tôi không muốn nói về chúng. Chắc tại tôi tham lam, vì một chân dung luôn còn dở dang thì sẽ gây tò mò và hấp dẫn hơn là chân dung đã rõ ràng".