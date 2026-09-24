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Hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của Song Hye Kyo

Cảnh Ly
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Thiết kế của ngôi biệt thự phần nào phản ánh tính cách của Song Hye Kyo: đơn giản, không phô trương và ấm cúng.

Song Hye Kyo vốn kín tiếng về đời tư, đặc biệt là trong không gian sống. Vì vậy, những hình ảnh bên trong căn biệt thự của nữ diễn viên từng khiến người hâm mộ tò mò. Qua vlog của Kang Min Kyung - thành viên nhóm Davichi và cũng là bạn thân của Song Hye Kyo, khán giả lần đầu có cơ hội nhìn ngắm một phần tổ ấm sang trọng nhưng được thiết kế theo phong cách tối giản của minh tinh Hàn Quốc.

Hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của Song Hye Kyo - Ảnh 1.

Nơi ở của Song Hye Kyo được hé lộ.

Trong một video đăng trên kênh YouTube cá nhân của Kang Min Kyung, nữ ca sĩ có dịp ngủ lại nhà của Song Hye Kyo ở khu Samseong-dong, Seoul. Căn biệt thự chỉ xuất hiện qua một vài góc quay ngắn, nhưng cũng đủ để người xem hình dung về không gian sống rộng rãi, chỉn chu của Song Hye Kyo. Đây được xem là lần hiếm hoi nội thất căn nhà của người đẹp Hậu Duệ Mặt Trời được hé lộ trước công chúng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Song Hye Kyo đã mua căn nhà tại Samseong-dong vào năm 2015 với giá 9,15 tỷ won (khoảng 174 tỷ đồng). Nhưng phải đến năm 2022, cô cho phá dỡ công trình cũ và xây dựng lại thành biệt thự mới. Căn nhà hoàn thiện gồm 1 tầng hầm và 2 tầng nổi, với tổng diện tích xây dựng lên tới 691m².

Hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của Song Hye Kyo - Ảnh 2.
Hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của Song Hye Kyo - Ảnh 3.

Căn biệt thự hiện tại được xây dựng trên khu đất Song Hye Kyo đã mua từ nhiều năm trước.

Không gian sống của Song Hye Kyo được thiết kế chú trọng sự riêng tư. Những bức tường cao bao quanh khuôn viên giúp hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài, trong khi khoảng sân rộng tạo thêm không gian sinh hoạt ngoài trời. Đây cũng là nơi chú chó cưng Ruby của Song Hye Kyo có thể thoải mái vui chơi.

Qua những khung hình được Kang Min Kyung ghi lại, căn biệt thự gây ấn tượng bởi tông màu trắng chủ đạo, kết hợp với cách bài trí gọn gàng, tinh tế. Không gian không quá phô trương bằng những món đồ trang trí cầu kỳ, mà tạo cảm giác thanh lịch nhờ sự hài hòa giữa màu sắc, ánh sáng và nội thất.

Hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của Song Hye Kyo - Ảnh 4.

Căn nhà phần nào thể hiện được tính cách của Song Hye Kyo.

Các chậu cây xanh được bố trí trong nhà, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Những ô cửa kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào, khiến không gian vốn rộng rãi càng thêm thoáng đãng. Khu vực sinh hoạt chung cũng tạo cảm giác ấm cúng, phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết.

Trong vlog, Song Hye Kyo xuất hiện với hình ảnh đời thường, thoải mái bên người bạn lâu năm. Cô dành thời gian chơi đùa với Ruby, sau đó cùng Kang Min Kyung ngồi trò chuyện bên bàn ăn. Những khoảnh khắc giản dị mang đến góc nhìn khác về ngôi sao nổi tiếng này, người vốn thường xuất hiện trước công chúng với hình ảnh chỉn chu trên thảm đỏ và trong các sự kiện giải trí.

Hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của Song Hye Kyo - Ảnh 5.
Hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của Song Hye Kyo - Ảnh 6.

Dù video không ghi lại toàn bộ căn nhà, nhưng từng góc nhỏ được hé lộ vẫn đủ khiến người xem chú ý. Không gian sống của Song Hye Kyo vừa thể hiện mức độ đầu tư cho bất động sản, vừa cho thấy cô ưu tiên sự thoải mái và riêng tư trong cuộc sống thường ngày.

Từ khuôn viên rộng rãi, những bức tường cao cho đến nội thất tối giản, căn nhà được xây dựng theo hướng đề cao sự kín đáo và tiện nghi. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, Song Hye Kyo dường như dành cho mình một không gian tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào, nơi cô có thể nghỉ ngơi, chăm sóc thú cưng và gặp gỡ những người thân thiết.

Hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của Song Hye Kyo - Ảnh 7.
Hình ảnh hiếm hoi về căn nhà của Song Hye Kyo - Ảnh 8.

Không cần phô bày toàn bộ dinh thự, vài khoảnh khắc đời thường cũng đủ hé lộ phần nào cuộc sống riêng của Song Hye Kyo: giản dị, kín đáo nhưng vẫn toát lên sự chỉn chu trong từng chi tiết.

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Tags

Song Hye Kyo

Kang Min Kyung

biệt thự

nội thất

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