Hình ảnh Hà Nội và TP.HCM ngày mưa trắng trời: Nhiều nơi ngập lênh láng!

Hà Nội: Mưa trắng trời, bãi xe ngập sâu

Theo ghi nhận, khoảng 19 giờ, gió thổi mạnh từng cơn tại các quận nội thành. Nhiều người đang lưu thông trên đường phải tấp vào lề, trú tạm dưới mái hiên vì gió giật mạnh và bụi bay mù mịt. Các xe bán hàng rong, xe đẩy nhỏ bị thổi nghiêng ngả.

Không lâu sau, mưa lớn bắt đầu đổ xuống diện rộng. Cơn mưa lớn giúp "giải nhiệt" phần nào cái nóng oi ả kéo dài nhiều ngày qua. Tuy nhiên, mưa lớn cũng gây ngập sâu tại nhiều khu vực. Tại Võ Chí Công xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận một bãi gửi xe thuộc siêu thị lớn trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), mưa lớn đổ xuống trong thời gian ngắn nhưng với lượng nước dồn ứ quá nhanh đã khiến khu vực này ngập sâu bất ngờ.

Nhiều xe máy của khách hàng bị ngập đến nửa bánh, thậm chí có xe chết máy ngay khi vừa rời khỏi bãi.

Nước ngập ngang bánh xe

Nhiều xe bị chết máy

Người dân vất vả dắt xe ra ngoài

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ ngày 6/8, nắng nóng ở Đồng bằng Bắc Bộ mới dịu dần nhờ rãnh thấp gây ra mưa dông ở khu vực này từ chiều tối nay. Cụ thể, dự báo từ chiều nay đến đêm 6/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Chiều và đêm nay, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Sáng 7-8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, thấp, khu đô thị. Ngoài ra, trong mưa dông rất dễ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh do những ngày qua có nắng nóng gay gắt. Vì vậy người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh. Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, dự báo hôm nay và ngày mai tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

TP.HCM: Ngập lút xe máy

Theo thông tin từ báo VNExpress, khoảng 18h30, sấm chớp, mưa lớn khiến nhiều hẻm trên đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ) ngập tới một mét. Nơi này chưa có hệ thống thoát nước, địa hình thấp nên thường xảy ra ngập úng nghiêm trọng mỗi khi mưa lớn.

Nước ngập lút yên xe máy trước cửa nhà dân trên đường Chu Văn An. (Ảnh: VNExpress)

Ngập ở đường Tô Ngọc Vân (Ảnh: TPO)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ hôm nay cao nhất khoảng 35-36 độ C, tuy nhiên nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên đến 42 độ C, và cảm giác thực tế dưới bóng râm là 38 độ C, khá nóng bức.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.