Hình ảnh đẹp nhất cuộc đời diễn viên Ngọc Trinh: Nụ cười rạng rỡ vĩnh viễn không ai thay thế được

Ngày 1/9/2025, cả showbiz Việt và khán giả bàng hoàng trước thông tin về sự ra đi của nữ diễn viên Ngọc Trinh - người gắn liền với hình ảnh nàng Vy của Mùi Ngò Gai kinh điển năm nào. Ngay lúc này, khắp các nền tảng mạng xã hội, khán giả truyền tay nhau những bức hình, những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời rực rỡ của nữ diễn viên.

NSƯT Ngọc Trinh

Không hề quá khi nói, hình ảnh đẹp nhất, đáng nhớ nhất của Ngọc Trinh chính là khoảnh khắc cô xuất hiện trong tà áo dài trắng, cười tươi tươi rạng rỡ trước ống kính khi được làm Vy của Mùi Ngò Gai. Đây chính là bức ảnh mà ai cũng sẽ nhớ tới ngay khi nhắc đến cố nghệ sĩ và kể cả bộ phim kinh điển một thời. Năm đó, tuy ban đầu còn nhiều tranh cãi về việc Ngọc Trinh có hợp vai hay không nhưng với diễn xuất tuyệt vời, dáng vẻ hiền lành, chân chất và nhất là nụ cười rạng rỡ, Ngọc Trinh đã thuyết phục tất cả các khán giả rằng mình thực sự chính là Vy.

Hình ảnh đẹp nhất, đáng nhớ nhất của nữ nghệ sĩ chính là bức ảnh trong Mùi Ngò Gai

Sự hiện diện của Ngọc Trinh trong Mùi Ngò Gai tuyệt vời đến nỗi khán giả cho rằng không có bất cứ ai có thể thay thế cô. Chính bởi vậy khi nghe tin nữ nghệ sĩ mắc bệnh nặng vì cường độ làm việc quá dày đặc, buộc phải từ bỏ vai diễn, không đóng tiếp được phần 3, người hâm mộ vừa tiếc nuối vừa khó chịu. Diễn viên thay thế đóng vai Vy sau đó có cả nhan sắc lẫn diễn xuất nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng khán giả, nhất là khi nhớ tới nụ cười rạng rỡ, mộc mạc của cô.

Cô nữ sinh hiền lành, đầy nghị lực năm nào

Hình ảnh nàng Vy trong Mùi Ngò Gai thậm chí còn kinh điển tới mức nhiều năm sau đó, nữ nghệ sĩ vẫn chật vật vì không thể thoát vai. Người ta thấy Ngọc Trinh là nhớ tới Vy, tới nụ cười rạng rỡ, tà áo dài trắng thướt tha. Thậm chí nữ diễn viên còn từng phải đi xin các đạo diễn giao cho mình những dạng vai khác đi để có thể thoát khỏi hình ảnh nàng Vy.

Dĩ nhiên ngoài Vy ở Mùi Ngò Gai, ngoài hình ảnh tươi đẹp, rực rỡ này thì cuộc đời, sự nghiệp của nữ nghệ sĩ còn rất nhiều cột mốc đáng nhớ. Cô có hơn 20 năm oanh tạc từ sân khấu đến màn ảnh nhỏ, số vai diễn nhiều vô số kể. Chưa kể, Ngọc Trinh còn là một giảng viên, đừng trên bục giảng, dìu dắt không ít diễn viên trẻ. Hơn 20 năm đóng phim, hơn 10 năm giảng dạy, cô có nhiều hơn 1 hình ảnh đáng nhớ nhưng nàng Vy năm nào vẫn luôn là một biểu tượng trong lòng nhiều thế hệ khán giả.