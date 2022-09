Hình ảnh đầu tiên về ông chủ quán karaoke- nơi 32 người chết cháy

Theo nguồn tin của phóng viên, vào khoảng 19 giờ ngày 16-9, Công an và VKSND tỉnh Bình Dương đã đọc lệnh bắt, đồng thời khám xét 2 ngôi nhà của ông Xuân tại TP HCM và tỉnh Bình Dương.

Ông Xuân là chủ quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) - nơi xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong.

Lê Anh Xuân làm việc với công an

Ký biên bản

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6-9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hàng chục người, trong đó có nhân viên và khách hát bị mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ tầng trên cao xuống dưới.

Theo kết luận điều tra từ cơ quan công an, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán rồi lan rộng. Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Đến 20 giờ 30 phút ngày 8-9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường.

Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngoài ra, vụ cháy cũng khiến 17 người bị thương.