Hình ảnh dân Hà Nội đổ xô làm thủ tục nhà đất ngày đầu nới giãn cách

"Chúng tôi tăng cường 5 thanh niên xung kích và các cán bộ chuyên môn phối hợp cùng bộ phận bảo vệ, bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ để thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, sắp xếp phân luồng không để tập trung đông người tại trụ sở. Chúng tôi cũng đã liên hệ với UBND và công an phường Nhân Chính cử cán bộ trực hàng ngày phối hợp với văn phòng đảm bảo công tác an ninh trật tự xung quanh trụ sở và trong công tác phân luồng tiếp nhận và trả hồ sơ", lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai nói.