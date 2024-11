Hình ảnh cuối cùng của tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời trước khi qua đời

Chiều ngày 12/11, cả châu Á chấn động trước thông tin Song Jae Rim bất ngờ qua đời. Tang lễ của nam diễn viên được diễn ra Nhà tang lễ Yeouido St. Mary vào lúc 12 giờ trưa ngày 14/11. Anh hưởng dương 39 tuổi. Theo cảnh sát, nam diễn viên đã chết trong một căn hộ ở Seongdong-gu, Seoul và một lá thư tuyệt mệnh dài hai trang giấy A4 được tìm thấy tại hiện trường.

Song Jae Rim đột ngột qua đời khiến công chúng vô cùng bàng hoàng

Cùng ngày, cơ quan quản lý cũ của Song Jae Rim nói với TV Daily: "Chúng tôi không biết tương lai của anh ấy sau khi hợp đồng độc quyền của anh ấy hết hạn vào đầu năm nay".

Song Jae Rim sinh năm 1985, lần đầu xuất hiện trong bộ phim Actresses năm 2009 và được nhớ đến qua vai diễn trong bộ phim truyền hình The Moon Embracing the Sun năm 2012. Anh tiếp tục xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình đáng chú ý, bao gồm Flower Boy Ramen Shop, Inspiring Generation, Two Weeks, Goodbye Mr. Black, Bad Girls, Our Gap-soon, Surfing House, Let Me Hear Your Song,...

Song Jae Rim trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời - bộ phim tạo nên bước ngoặt lớn cho nam tài tử

Nam diễn viên cũng được sự yêu mến và ủng hộ sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế We Got Married cùng với nữ diễn viên Kim So Eun. Khi ấy, nữ diễn viên đã hết lời khen ngợi bạn diễn, đồng thời cô thừa nhận Song Jae Rim là mẫu bạn trai lý tưởng của mình.

Khán giả không khỏi bàng hoàng trước cái chết chấn động của nam diễn viên khi năm 2024, Song Jae Rim vẫn hoạt động nghệ thuật rất sôi nổi. Nam diễn viên góp mặt trong 2 bộ phim là Queen Woo và My Military Valentine, anh còn xuất hiện trong vở nhạc kịch The Rose of Versailles vừa mới kết thúc vào tháng trước. Chưa kể, nam tài tử còn một bộ phim đang lên kế hoạch phát sóng là Death Business. Ở tất cả các dự án, nam diễn viên vẫn tham gia vào các buổi đọc kịch bản, không hề lộ dấu hiệu bẩt ổn về mặt tinh thần.

Hình ảnh nam diễn viên tại buổi đọc kịch bản Queen Woo hồi tháng 08/2023 (Hình thứ 2 từ phải qua)

Hình ảnh nam diễn viên trong Queen Woo vừa được phát sóng vào tháng 08/2024

Anh vào vai một thái tử bị vua cha truất ngôi nhưng luôn ôm mộng giành lại ngai vàng

Nói thêm về Death Business, bộ phim kể về hành trình khởi nghiệp của một nhóm thanh niên phạm pháp bằng cách lợi dụng tiền thưởng của những người già, trẻ em và người khuyết tật. Nhưng họ đã kinh doanh thua lỗ và buộc phải đóng cửa doanh nghiệp. Lúc này, cả nhóm bất ngờ nhận được một khoản tiền tài trợ từ một tổ chức bí ẩn Series A thông qua dịch vụ tiền ảo. Nào ngờ, số tiền này lại dẫn họ đến một kết cục không thể cứu vãn. Bộ phim hoàn thành xong khâu hậu kỳ và chuẩn bị lên sóng vào cuối năm 2024, chẳng ai có thể ngờ rằng, nó lại trở thành tác phẩm cuối cùng của nam tài tử.

Death Business trở thành bộ phim cuối cùng của nam tài tử

Song Jae Rim tại buổi đọc kịch bản Death Business hồi tháng 11/2023

Trên tài khoản SNS, bài đăng gần nhất của Song Jae Rim cách đây 41 tuần. Bài viết cuối cùng vào tháng 3 năm ngoái, nam diễn viên cũng hạn chế chức năng bình luận đồng thời đổi tên tài khoản thành "Hành trình dài bắt đầu" càng khiến những người hâm mộ đau lòng hơn trước tin tức bất ngờ.

Bài đăng cuối cùng trên SNS của nam diễn viên