Hình ảnh Công an khám xét kho chứa bình chữa cháy giả của công ty TNHH PCCC Tomoken

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thế Hoài, Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (địa chỉ tại Khu công nghiệp Đại An, Hải Phòng) và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (địa chỉ cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số hơn 2,2 triệu bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số hơn 834 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an xác định: 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg; 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8 kg là sản phẩm thu giữ của công ty trên không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy chữa cháy.

Một số hình ảnh khám xét lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam tại Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng khám xét tại phòng thử nghiệm, kiểm định bình chữa cháy tại công ty nói trên tại Hải Phòng.

Bình bột chữa cháy do công ty Tomoken Việt Nam sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng.

Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Thế Hoài về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Bạch Thông về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.



