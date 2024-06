Hình ảnh chưa công bố trong tang lễ diễn viên Đức Tiến: Bình Phương gọi điện cho mẹ chồng, khóc nức nở khi tiễn biệt

Dù đã hơn 3 tuần trôi qua nhưng nhiều bạn bè, người thân vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44. Nam diễn viên được an táng tại một nghĩa trang ở Mỹ. Thời điểm diễn ra lễ viếng và an táng Đức Tiến thì Bình Phương và các nghệ sĩ ở Mỹ cũng mở livestream để người hâm mộ từ mọi nơi có thể dõi theo.

Mới đây, một người bạn thân cận của diễn viên Đức Tiến đã hé lộ những hình ảnh chưa công bố. Có thể thấy rất nhiều sao Việt, khách viếng đã dành cái ôm động viên đến với Bình Phương. Xuyên suốt 12 tiếng diễn ra tang lễ, vợ nam diễn viên cúi mặt, liên tục lau nước mắt và nhìn về phía linh cữu của chồng. Đặc biệt, trước khi tự tay đóng nắp quan tài cho diễn viên Đức Tiến thì Bình Phương đã gọi về Việt Nam cho mẹ chồng được nhìn mặt lần cuối. Ngoài ra, khung hình vợ và con gái đội tang, đứng bên cạnh linh cữu của Đức Tiến trước giờ phút tiễn biệt khiến ai nhìn cũng xót xa. Vào khoảnh khắc Đức Tiến được đưa ra khỏi nhà thờ để đến nơi an táng, Bình Phương đã bật khóc nức nở, cần những người bên cạnh để dìu đi.

Trong lễ tang Đức Tiến, Bình Phương chia sẻ: "Bình Phương và gia đình cảm ơn mọi người vì thương anh Tiến đã đến đưa tiễn và thăm anh ấy lần cuối. Anh Tiến là một người rất tốt cho nên khi nằm xuống ai cũng thương tiếc và mong muốn anh sớm về với Chúa. Em cảm ơn mọi người".

Bình Phương lặng lẽ trong tang lễ của diễn viên Đức Tiến

Cô liên tục đưa ánh mắt xót xa nhìn về phía thi hài ông xã quá cố

Bình Phương bật khóc khi ôm con gái, khoảnh khắc gia đình 3 người sum vầy giờ chỉ còn là ký ức

Con gái 4 tuổi của Đức Tiến ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ

Bình Phương gọi điên về Việt Nam để mẹ chồng nhìn mặt Đức Tiến lần cuối

Cô tự tay đóng nắp quan tài để đưa Đức Tiến đến nơi an táng

Trong giây phút tiễn biệt, Bình Phương không nén được xúc động mà bật khóc nức nở

Bình Phương cho con gái chạm tay vào linh cữu người bố quá cố lần cuối

Đến sáng 4/6 (theo giờ Việt Nam), Bình Phương viết tâm thư cảm ơn từng cá nhân, tổ chức đã giúp cô lo liệu hậu sự cho người chồng quá cố. Vợ diễn viên Đức Tiến thổ lộ: "Bình Phương và bé Madison Hoàng đã vô cùng đau buồn tiễn đưa chồng, cha của chúng con là MC-Tài tử Đức Tiến về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả là nhờ vào tình yêu thương của mọi người, những tình cảm đó đã giúp gia đình Bình Phương có thêm nghị lực để đối diện với sự mất mát này, và anh Đức Tiến đã có được một tang lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng và đầy đủ.

Vì hoàn cảnh đơn chiếc mẹ goá con côi nên gia đình được các anh chị em hỗ trợ trong nghi thức tang lễ. Nếu như có điều gì sơ sót xin quý vị niệm tình tha thứ. Sự ra đi của anh Đức Tiến là sự mất mát vô cùng to lớn nhưng bù lại Bình Phương và bé Mèo đã nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người".



Đức Tiến qua đời vào tối 18/5 (tại Mỹ) do nhồi máu cơ tim. Thanh Thảo, Khánh Hoàng cho biết nam diễn viên đến chơi nhà một người bạn, sau khi xẻ mít thì ngã ra sàn. Bạn bè vội vàng đưa Đức Tiến đi cấp cứu nhưng 2 tiếng sau đó bác sĩ thông báo nam diễn viên đã qua đời. Bình Phương tiết lộ gia đình khó khăn, còn đang trả góp tiền căn nhà nên chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ mua đất ở nghĩa trang. Tuy nhiên, tâm nguyện của Đức Tiến là được an táng thay vì hoả táng nên Bình Phương cố gắng để thực hiện theo. Bạn bè và sao Việt đã hỗ trợ chi phí, Trizzie cho biết số tiền để tổ chức tang lễ và an táng diễn viên Đức Tiến tầm 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các nghệ sĩ cũng lập ra một quỹ để lo cho tương lai cô con gái 4 tuổi của diễn viên Đức Tiến. "Sau tang lễ số tiền còn dư ra sẽ tạo một tài khoản bảo hiểm cho bé Mèo con gái của Đức Tiến, để hành trang con gái mang theo trong hành trình tiếp theo, là tình yêu thương của mọi người dành cho ba của Mèo", bạn thân của Đức Tiến thay mặt Bình Phương chia sẻ.

Về phía mẹ ruột Đức Tiến, bà không thể sang Mỹ để kịp nhìn mặt con trai lần cuối. Trước đó, bà Ngọc Ánh chia sẻ nếu không dự tang lễ thì sẽ sắp xếp sang sau đó để thăm mộ con trai.



Mẹ Đức Tiến không kịp sang dự tang lễ con trai, nhưng bà sẽ sang sau đó để thăm mộ phần nam diễn viên