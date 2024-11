Hình ảnh Chi Dân tại cơ quan chức năng khi bị bắt để điều tra hành vi liên quan đến ma tuý.

Ngày 14/11, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Thị An (tức người mẫu An Tây) để điều tra hành vi liên quan đến ma túy. Tại cơ quan chức năng, hình ảnh mới nhất của ca sĩ Chi Dân gây chú ý. Nam ca sĩ khuôn mặt hốc hác, thái độ có sự khác biệt so với những hình ảnh, clip bị lan truyền trước đó.

Cách đây 4 ngày, MXH xuất hiện clip một nhân vật mặc chiếc áo xanh lá, có biểu hiện lờ đờ. Netizen cũng nhận ra bộ đồ người này mặc trong đoạn clip giống với trang phục của Chi Dân mặc trong hình ảnh bị chụp cùng chiếc que kiểm tra chất cấm được lan truyền tối 9/11. Cư dân mạng cho rằng đây là clip ghi lại lúc Chi Dân bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tài khoản cá nhân của Chi Dân hiện đã bị khóa, trong khi fanpage với hơn 2,5 triệu người theo dõi vẫn còn giữ nguyên, nhưng không có bài đăng mới.

Hình ảnh mới nhất của Chi Dân tại cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam để điều tra liên quan đến ma túy

Công an TP.HCM cũng công bố hình ảnh tang chứng vật chứng khi Chi Dân bị phát hiện sử dụng ma túy, hình ảnh này trùng khớp với clip bị lan truyền trên MXH trước đó

Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989 tại Kiên Giang. Năm 2013, Chi Dân bất ngờ nổi tiếng sau ca khúc Mất Trí Nhớ. Nhờ bước đệm đó mà nam ca sĩ ngày càng gây chú ý với khán giả. Những sản phẩm được ra mắt sau đó được nhiều người đón nhận và Chi Dân có cho mình lượng fan đông đảo. Một số bài hát để đời của giọng ca sinh năm 1989 có thể kể đến như: Người Tôi Yêu, Điều Anh Biết, Làm Vợ Anh Nhé…

Tháng 3/2023, Chi Dân khiến MXH dậy sóng khi bị gọi tên do nghi dính vào lùm xùm chấn động cùng những hình ảnh nhạy cảm. Đến đầu tháng 4/2023, ca sĩ Chi Dân bất ngờ mở livestream giãi bày trước khán giả sau thời gian bị dính vào loạt thị phi lan truyền khắp các diễn đàn. Dù không trực tiếp nhắc đến ồn ào đang diễn ra, thế nhưng Chi Dân đã gửi lời xin lỗi và mong khán giả bỏ qua để có thể trở lại làm nghề.

Trong livestream kéo dài hơn 20 phút này, Chi Dân chia sẻ: "Chi Dân xin chào khán giả, hôm nay là ngày 4/4, là ngày FC của tôi tròn 10 tuổi. 10 năm là một chặng đường không dài, không ngắn nhưng đủ để chúng ta hiểu nhau hơn. Chi Dân có vài lời muốn tâm sự với mọi người, đến những người đã yêu thương, đã buồn và thất vọng về tôi rất nhiều. Chỉ một lời thôi, tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả FC, xin lỗi chị em đồng nghiệp đã từng giúp đỡ và thương yêu tôi.

Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, trong thời gian qua tôi đã sống không đúng với nghề nghiệp cũng như tình cảm của mọi người dành cho tôi. Tôi xin lỗi. Trong lần trở lại này tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều, tôi hứa sẽ thay đổi trở thành con người khác tốt đẹp hơn. Tôi hứa sẽ sống nghiêm túc với nghề, với đời, với khán giả và đặc biệt FC. Hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm để tôi được quay lại lần này, tôi hứa sẽ hát và ra nhiều ca khúc".

Lần gần nhất Chi Dân xuất hiện trước công chúng là vào tháng 9/2024, anh dự đám cưới đồng nghiệp

Trước đó, vào chiều 9/11, công an kiểm tra một căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức, phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy. Kiểm tra, công an xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy. Bên cạnh đó, Công an quận Tân Bình cũng kiểm tra địa điểm ở trên địa bàn, phát hiện ca sĩ Chi Dân nghi vấn dùng chất ma túy. Bước đầu, Công an xác định ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng nhiều người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi Chi Dân bị điều tra liên quan đến ma túy, Only C tiết lộ trước đó từng gọi điện khuyên bảo nhưng bất thành: "Tôi đã khuyên bảo em rất nhiều, lần nào gọi điện tôi cũng khuyên. Tôi đã nói rằng nếu như có sử dụng thì đừng sử dụng nữa, nhưng em nói em không sử dụng, tôi khuyên hãy tập trung vào âm nhạc đi. Tôi cảm thấy rất buồn khi hình ảnh ngày hôm qua được đưa lên. Tôi thấy xót cho người em. Thứ nhất, tôi xót vì bạn ấy còn quá trẻ, bạn không nhìn thấy được tác hại của những thứ đó. Thứ hai, tôi xót vì anh em nghệ sĩ từng ngày đang sống rất sạch, không vướng vào chất kích thích để khán giả nhìn vào cống hiến của nghệ sĩ thì nay lại bị đánh đồng là giới nghệ sĩ là như vậy đó. Chúng tôi cảm thấy rất buồn".

Công an TP HCM đã thực hiện đúng phương châm "không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy". Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, triệt để, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Ban Chuyên án xác minh, làm rõ những đầu mối thông tin nhỏ nhất; có những vụ án đã truy xét, chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà các đối tượng đã thực hiện từ năm 2021. Việc này góp phần từng bước kiềm chế, kéo giảm tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.