Hình ảnh cảnh sát đặc nhiệm truy bắt các đối tượng tấn công trụ sở Đắk Lắk

Rạng sáng 11-6, hai nhóm đối tượng đã dùng súng, dao, bom xăng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) khiến 4 cán bộ công an xã, 2 cán bộ UBND xã và 3 người dân tử vong; 2 công an xã bị thương.

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động được huy động

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng nghiệp vụ, triển khai các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn liên quan và bảo vệ trụ sở chính quyền, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân.

Hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02, thuộc Bộ Công an) được huy động với người chỉ huy là thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động trực tiếp chỉ đạo các lực lượng truy bắt

Theo K02, các chiến sĩ được huy động truy bắt nhóm đối tượng đều là những người có kinh nghiệm, thể lực và tinh thần tốt. Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát cơ động với sự giúp đỡ của nhân dân thông thạo địa hình đã truy bắt được nhiều đối tượng đang nằm lẩn trốn trong các gốc cà phê, trốn trong rừng,…



Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức đăng được nhân dân Đắk Lắk rất đồng tình, ủng hộ và tích cực giúp đỡ. Những suất cơm, chiếc bánh mỳ, hay những cốc nước mát luôn được bà con dành lại cho lực lượng, tô thắm tình dân - quân.

Trước những tình cảm của nhân dân, thượng tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ đông Tây Nguyên, rất cảm kích. Trước khi xuất quân đi, anh và đồng đội rất lo lắng vì những đối tượng này nguy hiểm, manh động, ẩn nấp khôn lường và có thể gây nguy hiểm cho bà con. "Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy sát sao của lãnh đạo K02 và sự hỗ trợ của bà con trong xã cùng truy bắt bọn tội phạm, cộng với những bữa cơm ấm tình nghĩa khiến lực lượng có thêm quyết tâm phải truy quét hết nhóm tội phạm này, mang lại bình yên cho nhân dân, buôn làng" - thượng tá Toàn nói.

Nhiều đối tượng trốn lần trốn trong vườn cà phê, vườn tiêu của người dân

Cảnh sát đặc nhiệm từng bước tiếp cận các đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Chỉ sau vài ngày truy bắt, lực lượng cảnh sát cơ động đã cùng lực lượng lượng chức năng bắt giữ hàng chục đối tượng

Trong quá trình truy bắt, người dân đã ủng hộ và tích cực giúp đỡ cho lực lượng chức năng