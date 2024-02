Hình ảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau khi thông báo tin buồn gây xôn xao

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ xót xa khi thông báo tin buồn trên trang cá nhân. Nam ca sĩ viết: "Hello cả nhà! Tin buồn. Xin chào tất cả khán giả cùng các fans iu quý của Hưng,

Đợt này Hưng có đi lưu diễn bên Mỹ và như thường lệ vẫn trình diễn hăng say, hết mình với các khán giả yêu quý. Được mọi người cổ vũ nên sung lại càng sung hơn, định leo lên chỗ cao cao để các khán giả ở xa cũng có thể thấy được Hưng, không ngờ là khu vực không an toàn lắm, ngã oành xuống, vết thương khá sâu và phải vào bệnh viện khâu rất nhiều mũi vả ảnh hưởng nặng nề đến việc đi lại của Hưng.

Đáng lẽ ra giờ này là đi shopping tuyển trang phục mới cho 2 đêm liveshow “Ngày em thắp sao trời” rồi bay ngay về Việt Nam để nhào vô họp hành, tập nhảy (giờ thua rồi) rồi tập band, thu âm chuẩn bị gặp các tình iu, cuối cùng lại gặp phải sự cố thế này, Hưng buồn vô cùng. Bác sĩ phán Hưng cần thời gian khoảng 1 tháng hoặc hơn mới bình phục và đi lại bình thường được", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng sau khi bị ngã.

Và để đảm bảo sức khỏe, Đàm Vĩnh Hưng quyết định rời liveshow sang một ngày khác. Đính kèm lời chia sẻ là hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng đang năm trên giường và chân phải bó bột. Nam ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh chiếc giày bị thủng sau cú ngã khiến anh phải tạm dừng công việc.

Dưới chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, hàng nghìn người ái mộ và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mau bình phục tới nam ca sĩ.

"Cầu mong anh mau bình phục. Chuyện không may, bất khả kháng. Mọi người sẽ hiểu, thương và thông cảm. Anh an tâm dưỡng thương nè", "Trời. Mong anh mau hồi phục vết thương", "Mau sớm bình phục nha anh ơi!", "Anh trai ơi anh có sao không! Chúc anh mau khỏe nhé!"... là những lời động viên của mọi người dành cho nam ca sĩ "Say tình".