Hình ảnh bôi nhọ Jack đang được lan truyền gây phẫn nộ

Thời gian qua, lùm xùm giữa Jack - Thiên An - T.V đã gây rúng động mạng xã hội. Nguyên do vì cô gái tên T.V đăng tải clip dài hơn 10 phút nói tới vụ ồn ào từng đăng bài phốt ca sĩ tên Jack. Sau đó, Thiên An gây xôn xao khi thừa nhận đã mang thai 3 lần nhưng chỉ giữ lại được duy nhất bé Sol - con thứ 3.

Trong khi T.V và Thiên An liên tục đấu tố qua lại thì ca sĩ 9x tới nay vẫn giữ im lặng, không có chia sẻ nào mới trên trang cá nhân. Giữa lúc ồn ào được quan tâm, những thông tin về ca sĩ Jack được cư dân mạng theo dõi sát sao. Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội lại xuất hiện tờ giấy kết quả xét nghiệm có tên của ca sĩ Jack là Trịnh Trần Phương Tuấn, năm sinh trùng khớp là 1997.

Đáng nói, trong tờ giấy này còn có đánh giá tình trạng bệnh là vô sinh. Hình ảnh bị chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội kèm lời gièm pha đánh giá tiêu cực dù chưa được xác thực. Nhìn qua hình ảnh ác ý này dễ dàng nhận ra font chữ khác biệt ở phần tên, năm sinh so với giờ nhận mẫu, chẩn đoán. Không khó để khẳng định đây là sản phẩm cắt ghép, chế cháo nhằm tấn công nam ca sĩ. Động thái này được xem là quá đà, đi quá xa và ảnh hưởng vô cùng tiêu cực. Dù phải trái trắng đen chưa rõ ràng, nhưng Jack đang đón nhận nhiều hành động mang tính miệt thị, xúc phạm. Thông tin trong hình ảnh được đánh giá là không nên đem ra để đùa giỡn. Điều này không nên được khuyến khích và ủng hộ.

Jack - Thiên An và T.V trở thành tâm điểm ồn ào những ngày vừa qua

Hình ảnh tờ giấy xét nghiệm có tên của nam ca sĩ 9x kèm tình trạng bệnh vô sinh vô cùng ác ý được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội

Hành động lan truyền thông tin chưa được xác thực này của bộ phận netizen đã bị lên án, chỉ trích gay gắt

Khi lùm xùm xảy ra, nhiều người đã soi ra được một công ty được cho là đang hợp tác với Jack cũng đã âm thầm tháo bỏ những thông báo liên quan đến kế hoạch hoạt động của nam ca sĩ trong năm 2025.

Đây không phải lần đầu cái tên Jack dính với những thị phi gây sốc. Vào năm 2021, nam ca sĩ bị "phốt" bắt cá hai tay, có con với Thiên An. Giữa những diễn biến căng thẳng khi đó, Jack lên tiếng: "Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành".

Vào năm 2021, nam ca sĩ từng bị tố việc bắt cá hai tay, có con với Thiên An

Từ năm 2021 đến nay, sự nghiệp của Jack cũng tụt dốc không phanh. Mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, nam ca sĩ đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng. Trong bài đăng 4 năm trước, Jack từng chia sẻ về việc nếu bị khán giả quay lưng: "Jack đặt mục tiêu tu thân trước khi có bất kỳ dự định âm nhạc nào. Sau sự việc lần này, khán giả có thể có người sẽ quay đi, người sẽ ở lại, nhưng dù đi hay ở Jack đều trân trọng quyết định của mọi người.

Nếu một ngày nào đó, khi Jack hát mà dưới sân khấu chỉ còn duy nhất một khán giả, Jack vẫn hát, hát cho niềm tin của người ấy. Và nếu một ngày dưới sân khấu không còn lại ai, Jack vẫn sẽ hát, hát cho niềm đam mê của chính Jack. Bài học nhận được hôm nay, Jack xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng đam mê âm nhạc và sự cống hiến".