Ngày 23-9, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in - phát hành - mua bán trái phép hóa đơn và chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Điện lực Bình Thuận.

Ngoài 2 cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận là ông Trần Ngọc Linh, ông Nguyễn Thành Ngôn, còn có Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân là ông Huỳnh Tuấn Ân và 23 bị cáo khác là cựu cán bộ, nhân viên EVN Bình Thuận, Tập đoàn Tuấn Ân, 11 công ty mua bán hóa đơn tại Long An cũ, TP HCM cùng hầu tòa.

Các bị cáo tại phiên xét xử, sáng 23-9. Châu Tỉnh

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2023, ông Huỳnh Tuấn Ân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, thống nhất với các ông Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn là các giám đốc Công ty điện lực Bình Thuận tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân trúng các gói thầu và chi tiền ngoài hợp đồng cho Công ty điện lực Bình Thuận.

Theo cáo buộc, các ông Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới thông đồng với các nhân viên của Tập đoàn Tuấn Ân thực hiện trái quy định về đấu thầu để trúng 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho Công ty điện lực Bình Thuận, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 50 tỉ đồng.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, trả lời HĐXX. Ảnh: Châu Tỉnh

Theo thỏa thuận, ông Ân chỉ đạo đưa hối lộ cho các bị can tại Công ty điện lực Bình Thuận hơn 9,1 tỉ đồng. Trong đó hai cựu giám đốc Linh và Ngôn nhận hối lộ lần lượt hơn 2,3 tỉ và 1,3 tỉ đồng

Để che giấu lợi nhuận thực tế, hợp thức cho việc nâng khống giá, rút tiền để chi ngoài hợp đồng và giảm số tiền thuế phải nộp, ông Huỳnh Tuấn Ân đã lập và chỉ đạo các công ty trong Tập đoàn sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán; đồng thời mua 1.163 hóa đơn khống của 11 công ty, gây thiệt hại về thuế số tiền hơn 156 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 23-9 đến 26-9.