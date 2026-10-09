HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hình ảnh 2 CSGT gặp tai nạn ở Thái Nguyên là sản phẩm của AI

Văn Chương
|

Công an tỉnh Thái Nguyên bác tin 2 chiến sĩ CSGT gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ, khẳng định hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh ghi lại cảnh 2 cán bộ, chiến sĩ CSGT cùng phương tiện bị ngã trên đường.

Đáng chú ý, bài viết này được dàn dựng tinh vi theo hình thức một bản tin thời sự, ghi rõ mốc thời gian ngày 6/10/2026 cùng tiêu đề “Tai nạn hy hữu khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên”, khiến không ít người tin rằng đây là một vụ tai nạn giao thông có thật xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên bác bỏ thông tin sai lệch về tai nạn CSGT do AI tạo ra - Ảnh 1.

Thông tin sai sự thật về vụ tai nạn giao thông lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Qua rà soát và kiểm chứng kỹ thuật, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn không xảy ra vụ việc nào như nội dung bài viết phản ánh. Toàn bộ hình ảnh các chiến sĩ công an ngã trên đường thực chất là sản phẩm can thiệp, chỉnh sửa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm thu hút lượt tương tác và định hướng dư luận.

Trước tình trạng lạm dụng AI để dựng chuyện, cắt ghép nội dung giả mạo ngày càng phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước những bài đăng trôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin liên quan lực lượng chức năng, tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng từ những tài khoản cá nhân, fanpage không chính thống.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận hay tiếp tay phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng từ cơ quan có thẩm quyền hoặc báo chí chính thống. Mọi hành vi cố tình đăng tải, lan truyền thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý nghiêm.

Tags

Thái Nguyên

trí tuệ nhân tạo

mang xa hoi

công an Thái Nguyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại