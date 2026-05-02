Hình ảnh 2 con cá sấu xuất hiện ở Vĩnh Long là ảnh do AI tạo dựng

Cảnh Kỳ |

Liên quan đến thông tin và hình ảnh 2 con cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần ở Vĩnh Long, cơ quan chức năng xác minh là ảnh được tạo bằng AI. Người cung cấp thông tin, hình ảnh đã thừa nhận hành vi làm ảnh giả.

Hình ảnh cá sấu ở Vĩnh Long do AI tạo dựng.

Theo khai báo trước đó, chiều 1/5, hai cha con đi tập thể dục dọc sông Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long) đã phát hiện có 2 con cá sấu có kích thước lớn nổi trên sông, nên chụp ảnh và báo công an.

Nhận thông tin, do trời tối chưa thể kiểm chứng thực tế, để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Tiểu Cần đã thông báo rộng rãi để người dân cảnh giác, hạn chế xuống sông tránh nguy hiểm.

Sáng 2/5, Công an xã Tiểu Cần, Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long và đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng đã sử dụng xuồng máy rà soát trong phạm vi khoảng 3km quanh khu vực nghi vấn, nhưng không phát hiện dấu vết của cá sấu.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nhưng không thấy dấu hiệu xuất hiện cá sấu.

Trước những dấu hiệu bất thường, cơ quan công an nhận định khả năng hình ảnh người dân cung cấp được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nên mời người cung cấp ảnh tới làm rõ.

Ban đầu, người cung cấp tin, ảnh vẫn khẳng định đã nhìn thấy cá sấu và hình ảnh cung cấp là có thật. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh, đến khoảng 17h cùng ngày, người cung cấp thông tin đã thừa nhận hình ảnh 2 con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần là sai sự thật. Hình ảnh được xử lý bằng công nghệ AI với mục đích trêu đùa, không lường trước được hậu quả và gây hoang mang dư luận .

Công an xã Tiểu Cần đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc, và thông báo tới người dân tiếp tục sinh hoạt, sản xuất bình thường.

