Hilux 2026 'ngộp thở' chờ ra mắt Việt Nam khi đối thủ đua giảm giá: Ranger lăn bánh đỡ tới trăm triệu, D-Max rẻ nhất từ 575 triệu đồng

Toyota Hilux thế hệ mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 1 này, với mức giá được các đại lý hé lộ vào khoảng từ 700 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và dao động quanh ngưỡng 1 tỷ đồng ở phiên bản cao nhất. Dù có nhiều thay đổi đáng kể về thiết kế, trang bị và công nghệ, mức giá khởi điểm tạm tính nói trên vẫn khá cao khi đặt trong mặt bằng chung của phân khúc bán tải tại thời điểm hiện nay.

Hilux 2026 ra mắt Việt Nam tháng này đối mặt áp lực về giá từ các đối thủ. Ảnh minh họa: Carscoops

Bối cảnh thị trường đang tạo thêm áp lực không nhỏ cho mẫu bán tải Toyota, khi hàng loạt đối thủ đồng loạt nhận khuyến mãi mạnh tay để kích cầu. Ví dụ, Ford Ranger đang được giảm sâu chi phí lăn bánh tại nhiều đại lý, với tổng giá trị ưu đãi có nơi lên tới trăm triệu đồng. Mitsubishi Triton cũng không đứng ngoài cuộc khi liên tục được hãng tặng trước bạ, kéo giá thực tế xuống thấp hơn đáng kể. Trong khi đó, Isuzu D-Max hiện là mẫu bán tải dễ tiếp cận nhất phân khúc.

Ranger giảm lăn bánh tới mốc trăm triệu

Cụ thể, Ranger đang tạo áp lực rất lớn lên toàn bộ phân khúc nhờ các chương trình khuyến mãi chính hãng cộng cả đại lý. Các phiên bản XLS sau khi được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đã kéo giá thực tế xuống dưới mốc 700 triệu đồng.

Ranger XLS với giá thực tế dưới 700 triệu đồng và nhiều trang bị hấp dẫn là đối thủ khó nhằn của Hilux mới. Ảnh: Đại lý

Các phiên bản cao hơn như Raptor, Stormtrak hay Wildtrak cũng được giảm giá mạnh thông qua chính sách hỗ trợ 100% trước bạ. Ngoài ra, tham khảo tại các đại lý, nhiều nơi còn tặng thêm quà tặng là bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện như dán kính, trải sàn... nâng tổng giá trị khuyến mãi với bản Ranger Raptor lên tới hơn 100 triệu đồng.

Ranger Raptor được giảm nhiều nhất trong nhóm bán tải. Ảnh: Đại lý

Việc một mẫu xe đang giữ vị trí dẫn đầu doanh số như Ranger vừa giảm giá sâu, vừa mở rộng khoảng tiếp cận xuống dưới mốc tâm lý 700 triệu đồng khiến áp lực dành cho các đối thủ, đặc biệt là Hilux thế hệ mới chuẩn bị ra mắt với giá dự kiến cao hơn, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Triton duy trì mức giảm đều đặn qua các tháng

Với Triton, các chính sách bán hàng trong tháng này đang được nới rộng hơn so với tháng trước, cho thấy nỗ lực giữ sức cạnh tranh của mẫu xe này trong bối cảnh thị trường bán tải liên tục biến động.

Triton liên tục được giảm giá lăn bánh qua các tháng. Ảnh: Đại lý

Toàn bộ các phiên bản hiện hành đều được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Ở nhóm cao cấp, Triton Athlete tiếp tục là phiên bản nhận được nhiều hỗ trợ nhất. Ngoài phần hỗ trợ trước bạ, bản này còn đi kèm phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng, cao hơn so với các cấu hình còn lại. Với các bản như GLX hay Premium, giá trị phiếu nhiên liệu được áp dụng ở mức 10 triệu đồng.

Sau giảm, giá thực tế của Triton chỉ còn từ 610 triệu đồng, chưa kể quà tặng kèm. Đây cũng là một đối thủ đáng gờm của Hilux với doanh số nhiều tháng chỉ xếp sau Ranger, mặc dù khoảng cách là khá lớn.

D-Max có giá dễ tiếp cận nhất

Khác với Ranger hay Triton, các chính sách giảm giá của D-Max hiện không được công bố chính hãng mà chủ yếu đến từ từng đại lý riêng lẻ. Mức hỗ trợ vì vậy có sự chênh lệch khá rõ giữa các điểm bán, tùy theo tồn kho và cấu hình xe.

D-Max là bán tải có giá dễ tiếp cận nhất phân khúc. Ảnh: Đại lý

Theo mức tham khảo phổ biến trên thị trường, nhiều đại lý đang áp dụng hỗ trợ giá lên tới khoảng 60 triệu đồng cho D-Max, kèm theo quà tặng một năm bảo hiểm thân vỏ và bộ phụ kiện. Tổng giá trị hỗ trợ thực tế vì vậy không thua kém các đối thủ kể trên. Hơn nữa, giá niêm yết của D-Max cũng thấp hơn các đối thủ với mức khởi điểm 650 triệu đồng và cao nhất chỉ 880 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại một số đại lý, mức giảm còn được đẩy sâu hơn. Điển hình như phiên bản D-Max Prestige số sàn hiện được một nơi chào bán với giá khoảng 575 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung phân khúc.