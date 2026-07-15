Xem lại video bàn thắng trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha thuộc vòng bán kết World Cup 2026.

Highlights trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup

Phút 22: Mikel Oyarzabal đá penalty thành công mở tỉ số cho Tây Ban Nha

Phút 58: Porro nâng tỉ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha

Porro ăn mừng bàn thắng

Phút 89: Mbappe sút phạt không thành công





Thông tin chi tiết trận đấu tứ kết World Cup: Pháp 0-2 Tây Ban Nha

Bàn thắng

Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal 22', Porro 58'

Đội hình ra sân

Pháp: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe

Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Alex Baena, Oyarzabal