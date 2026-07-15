Highlights trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup
Phút 22: Mikel Oyarzabal đá penalty thành công mở tỉ số cho Tây Ban Nha
Phút 58: Porro nâng tỉ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha
Phút 89: Mbappe sút phạt không thành công
Thông tin chi tiết trận đấu tứ kết World Cup: Pháp 0-2 Tây Ban Nha
Bàn thắng
Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal 22', Porro 58'
Đội hình ra sân
Pháp: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe
Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Alex Baena, Oyarzabal