  Về trang chủ

Highlights Pháp vs Tây Ban Nha: Tây Ban Nha "out trình", ung dung giành vé chung kết World Cup

KDH
|

Xem lại video bàn thắng trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha thuộc vòng bán kết World Cup 2026.

Highlights trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup

Phút 22: Mikel Oyarzabal đá penalty thành công mở tỉ số cho Tây Ban Nha

Phút 58: Porro nâng tỉ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha

Highlight Pháp vs Tây Ban Nha: Tây Ban Nha "out trình", ung dung giành vé chung kết World Cup - Ảnh 1.

Porro ăn mừng bàn thắng

Phút 89: Mbappe sút phạt không thành công


Thông tin chi tiết trận đấu tứ kết World Cup: Pháp 0-2 Tây Ban Nha

Bàn thắng

Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal 22', Porro 58'

Đội hình ra sân

Pháp: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe

Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Alex Baena, Oyarzabal

Yamal tinh quái lập công, Mbappe gây thất vọng, Tây Ban Nha vào chung kết World Cup
Tags

World Cup

world cup 2026

Mbappe

Tây Ban Nha

pháp

yamal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại