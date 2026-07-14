Trân đấu Pháp vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 02h00 ngày 15/7, thuộc khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2026.

Diễn biến trận Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup

Thông tin trước trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha

Phong độ tại World Cup 2026

Pháp

Tây Ban Nha

Chân sút hàng đầu

Pháp: Mbappe – 8 bàn, Dembele – 5 bàn, Bradley Barcola – 2 bàn

Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal – 4 bàn, Merino – 2 bàn

Thành tích đối đầu

Dự đoán Pháp vs Tây Ban Nha

Siêu máy tính của trang Standard dự đoán: Pháp đã tiến vào vòng trong của giải đấu này một cách suôn sẻ như Deschamps tính toán. Ông được quyền tin tưởng rằng mình sẽ kết thúc 14 năm cầm quyền với chiếc cúp vô địch thế giới thứ hai để trưng bày trên kệ.

Trận bán kết World Cup 2026 sẽ diễn ra căng thẳng, nhưng chất lượng tấn công của Les Bleus là vô song, vừa năng động vừa sáng tạo. Dự đoán: Pháp 3-1 Tây Ban Nha

Trang Sports Mole dự đoán: Tây Ban Nha có thể kéo Pháp vào loạt đá luân lưu 11m. Nhưng Les Bleus sẽ giành chiến thắng nhờ bản lĩnh. Dự đoán: Pháp 1-1 Tây Ban Nha (Pháp thắng luân lưu).