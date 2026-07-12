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Highlights Na Uy vs Anh: Bellingham lập cú đúp, Tam sư vào bán kết World Cup

KDH
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Xem lại video bàn thắng trận đấu Na Uy vs Anh thuộc vòng tứ kết World Cup 2026.

Highlights trận đấu Na Uy vs Anh, tứ kết World Cup

Phút 36: Schjelderup mở tỉ số cho Na Uy

Phút 45+2: Bellingham gỡ hòa 1-1

Phút 93: Bellingham nâng tỉ số lên 2-1

Thông tin chi tiết trận đấu tứ kết World Cup: Na Uy 1-2 Anh

Bàn thắng

Na Uy: Andreas Schjelderup 36'

Anh: Bellingham 45+2', 93'

Đội hình ra sân

Na Uy: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berg, Berge, Odegaard, Schjelderup, Sorloth, Haaland

Anh: Pickford, Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane

"Bàn thắng ma" giúp sức, đội tuyển Anh ngược dòng đánh bại Na Uy, giành vé vào bán kết World Cup
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World Cup

world cup 2026

Anh

Na Uy

Bellingham

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