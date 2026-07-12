Highlights trận đấu Na Uy vs Anh, tứ kết World Cup
Phút 36: Schjelderup mở tỉ số cho Na Uy
Phút 45+2: Bellingham gỡ hòa 1-1
Phút 93: Bellingham nâng tỉ số lên 2-1
Thông tin chi tiết trận đấu tứ kết World Cup: Na Uy 1-2 Anh
Bàn thắng
Na Uy: Andreas Schjelderup 36'
Anh: Bellingham 45+2', 93'
Đội hình ra sân
Na Uy: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berg, Berge, Odegaard, Schjelderup, Sorloth, Haaland
Anh: Pickford, Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane