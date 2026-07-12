Đội tuyển Anh đã giành tấm vé vào bán kết World Cup 2026.

Vào! Tỉ số là 1-0 cho Na Uy. Một tình huống mà Andreas Schjelderup dường như thực hiện quả tạt bằng chân trái, nhưng quả bóng đã bay theo quỹ đạo quá khó vào thẳng góc cao khung thành.

Schjelderup mở tỉ số cho Na Uy

Không chỉ thủ môn Pickford, ngay cả những người hâm mộ theo dõi trận đấu cũng bị bất ngờ. Bàn thắng đến theo kịch bản quá khó lường.

Sau 36 phút của trận tứ kết World Cup 2026, Na Uy dẫn trước Anh với tỉ số 1-0. Kiểm soát bóng vượt trội từ những phút đầu tiên, nhưng Tam sư lại gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối phương và rồi phải nhận bàn thua.

Những trái tim người hâm mộ Anh tiếp tục thắt lại ở pha bóng chỉ 3 phút sau đó. Na Uy phản công thần tốc với Sorloth nhận bóng bên cánh phải. Rất may mắn cho Tam sư, Sorloth lại xử lý thiếu chính xác và cú dứt điểm không làm khó được Pickford.

Thoát được bàn thua, tuyển Anh cố gắng gia tăng nhịp độ tấn công. Và Bellingham một lần nữa lên tiếng trong tình cảnh khó khăn.

Phút 45+2, nhận đường chuyền từ Gordon, Bellingham cầm bóng đột phá thẳng vào vòng cấm địa. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid vượt qua 2 hậu vệ trước khi dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái đánh bại thủ môn Nyland, gỡ hoà 1-1 cho tuyển Anh.

Bellingham gỡ hoà cho tuyển Anh

Tuy nhiên, tranh cãi đã xuất hiện ở bàn thắng của Bellingham. Một góc quay cho thấy bóng có vẻ đã vướng vào dây treo camera sau quả phát bóng trước đó của thủ môn Nyland. Các cầu thủ Na Uy cho rằng nhờ đó tuyển Anh mới có thể cướp bóng và tổ chức tấn công rồi ghi bàn. Dù vậy, các trọng tài đã không xem xét lại pha bóng và công nhận bàn thắng.

Các cầu thủ Na Uy thắc mắc về tình huống bóng nhưng trọng tài đã bỏ qua

Ngay ở tình huống tiếp theo, Harry Kane đưa bóng vào lưới Na Uy. Nhưng trọng tài xác định lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-1.

Đầu hiệp hai, HLV Tuchel có 2 sự điều chỉnh nhân sự. Eze và Saka vào sân thay thế vị trí của Madueke và Declan Rice. Nhà cầm quân người Đức muốn tạo ra thế trận tấn công đa dạng hơn để tìm kiếm chiến thắng ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.

Nhưng khi hiệu quả trên mặt trận tấn công chưa đến, đội tuyển Anh lại liên tục phải đối mặt với sức ép từ phía Na Uy. Đội bóng Bắc Âu có những phút đẩy cao đội hình và sử dụng nhiều đường tấn công bóng bổng.

Phút 53, Haaland đưa ra lời cảnh báo bằng cú đánh đầu nguy hiểm. Thủ môn Pickford phải vất vả đổ người đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Tới phút 55, mành lưới tuyển Anh rung lên. Nhưng lần này, trọng tài xác định Haaland đã có tình huống phạm lỗi và không công nhận bàn thắng cho Na Uy.

Nhận thấy điểm yếu về bóng bổng của Tam sư, Na Uy tiếp tục đẩy đối thủ vào những tình huống không chiến. Phút 76, Ajer đánh đầu ngược đưa bóng đi vượt khỏi tầm với của thủ môn Pickford. May mắn mỉm cười với Tam sư khi bóng tìm đúng xà ngang và bật ra.

Tuyển Anh thoát bàn thua trong gang tấc

Những phút cuối trận, cả 2 đội đều có những tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Nhưng không bên nào có thể tìm được bàn thắng quyết định. 90 phút khép lại với tỉ số 1-1 và 2 đội bước vào hiệp phụ.

Chỉ 3 phút sau khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, Anh vươn lên dẫn trước. Thủ môn Nyland bắt bóng không tốt sau cú sút của Rogers, Bellingham băng vào cực nhanh để đệm bóng tung lưới, nâng tỉ số lên 2-1.

Một ngày thi đấu rất có duyên với bàn thắng của Bellingham

Không còn gì để mất, đội tuyển Na Uy buộc phải dốc toàn lực ở những phút tiếp theo. HLV Solbakken thậm chí đã rút cả Haaland ra để đưa Jorgen Larsen vào sân nhằm làm mới hàng công.

Đội bóng Bắc Âu tạo ra được một số pha bóng sóng gió trước khung thành Pickford nhưng không thể có lần thứ hai xuyên thủng mành lưới. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội tuyển Anh.

Tam sư giành tấm vé vào bán kết World Cup 2026. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Thụy Sĩ vs Argentina. Với Na Uy, dù có nhiều nuối tiếc khi dừng bước tại tứ kết, hành trình tại World Cup 2026 vẫn rất đáng nhớ với Haaland và đồng đội.

Kết quả: Na Uy 1-2 Anh

Bàn thắng

Na Uy: Andreas Schjelderup 36'

Anh: Bellingham 45+2', 93'

Đội hình ra sân

Na Uy: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berg, Berge, Odegaard, Schjelderup, Sorloth, Haaland

Anh: Pickford, Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane



