Highlights trận đấu Canada vs Maroc
Phút 50: Ounahi mở tỉ số 1-0 cho Maroc
Phút 82: Ounahi nâng tỉ số lên 2-0 cho Maroc
Phút 90+8: Rahimi ấn định chiến thắng 3-0 cho Maroc
Thông tin chi tiết trận đấu Canada 0-3 Maroc
Bàn thắng
Maroc: Ounahi 50’, 82', Rahimi 90+8'
Đội hình ra sân
Canada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea, Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed, Jonathan David, Oluwaseyi
Maroc: Bounou, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannous, Saibari