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Highlights Canada vs Maroc: "Đệ tứ anh hào" ghi tên mình vào tứ kết World Cup

KDH
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Xem lại video bàn thắng trận đấu Canada vs Maroc thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

Highlights trận đấu Canada vs Maroc

Phút 50: Ounahi mở tỉ số 1-0 cho Maroc

Phút 82: Ounahi nâng tỉ số lên 2-0 cho Maroc

Phút 90+8: Rahimi ấn định chiến thắng 3-0 cho Maroc

Thông tin chi tiết trận đấu Canada 0-3 Maroc

Bàn thắng

Maroc: Ounahi 50’, 82', Rahimi 90+8'

Đội hình ra sân

Canada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea, Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed, Jonathan David, Oluwaseyi

Maroc: Bounou, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannous, Saibari

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