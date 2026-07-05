Xem lại video bàn thắng trận đấu Canada vs Maroc thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

Highlights trận đấu Canada vs Maroc

Phút 50: Ounahi mở tỉ số 1-0 cho Maroc

Phút 82: Ounahi nâng tỉ số lên 2-0 cho Maroc

Phút 90+8: Rahimi ấn định chiến thắng 3-0 cho Maroc

Thông tin chi tiết trận đấu Canada 0-3 Maroc

Bàn thắng

Maroc: Ounahi 50’, 82', Rahimi 90+8'

Đội hình ra sân

Canada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea, Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed, Jonathan David, Oluwaseyi

Maroc: Bounou, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannous, Saibari