HIEUTHUHAI làm lộ bí mật của con trai NSND Xuân Bắc: "Anh đăng thế này ba mẹ em xem có sao không?"

Mới đây, HIEUTHUHAI ra mắt MV mới được cho là mang đậm màu sắc tình yêu ngoài đời thật. Vốn là một trong những nhân tố Gen Z nổi bật của Vbiz, sản phẩm mới của HIEUTHUHAI thu hút sự chú ý. Nam rapper cũng vui vẻ reup (đăng lại) hàng loạt bài viết dùng nhạc của mình để đăng story trên Instagram. Đa phần các cặp đôi mượn Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói để "flex" tình yêu.

Trong số những story được HIEUTHUHAI đăng lại trong tối 9/3 xuất hiện tài khoản MXH của Bi Béo - con tải NSND Xuân Bắc. Theo đó, Bi Béo cũng đăng ảnh cá nhân của mình và một cô gái xinh xắn và lồng ghép bài hát của HIEUTHUHAI vào. Nam rapper vừa đăng lại vừa hỏi ngược: "Anh đăng thế này ba mẹ em xem được có sao không?". Cư dân mạng rần rần bàn tán về động thái của HIEUTHUHAI, lo lắng sợ bố mẹ của Bi Béo xem được nhưng lại công khai hộ với cả 2,1 triệu người theo dõi trên Instagram của anh. Bài đăng này sau đó cũng viral khắp MXH.

Thực tế, cô gái xuất hiện trong post "đu trend" của Bi Béo chính là Suzy. Con trai NSND Xuân Bắc nhiều lần thể hiện sự yêu thích, mến mộ dành cho nữ diễn viên Hàn Quốc này.

Màn tương tác của HIEUTHUHAI và Bi Béo - con trai NSND Xuân Bắc viral khắp MXH

Bi Béo đu trend bài mới của HIEUTHUHAI cùng với diễn viên Suzy

Trước đó, Bi Béo từng đăng tải dòng trạng thái kể chuyện như thật về buổi hẹn của cậu và Suzy. Trong bài viết, con trai NSND Xuân Bắc kể rằng trưa nay vừa đi ăn cùng Suzy, thậm chí còn "bảo vệ sự riêng tư" cho cô bằng việc từ chối lời xin chụp hình của một bạn fan tưởng tượng. Màn kể chuyện theo vibe "fanboy mộng mơ" khiến dân mạng bật cười vì vừa đáng yêu vừa lầy lội. Ai đọc vào cũng biết đó chỉ là là câu chuyện tưởng tượng của Bi Béo nhưng dành lời khen vì con trai NSND Xuân Bắc hài hước, duyên dáng.

Bi Béo nhiều lần thể hiện sự ngưỡng mộ, yêu thích dành cho Suzy

Bi Béo (tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên), con trai thứ hai của nghệ sĩ Xuân Bắc. Sau khi tham gia chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế? , Bi Béo được khán giả vô cùng yêu mến bởi tính cách hài hước và những biểu cảm cực "lầy lội". Không chỉ vậy, Bi còn sở hữu loạt meme "quốc dân" cực kì đáng yêu, được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

Giờ đây, ở tuổi 16, Bi béo đã khác xưa rất nhiều. Cậu cao lớn vượt trội, có phần điềm đạm hơn nhưng vẫn không đánh mất vẻ tinh nghịch quen thuộc. Theo chia sẻ từ NSND Xuân Bắc, Bi béo và anh trai hiện đang theo học tại một trường tư thục song ngữ nổi tiếng.

Em bé hài hước trong Bố ơi, Mình đi đâu thế? năm nào nay đã cao lớn rõ

Sau chương trình, Bi Béo tiếp tục góp mặt trong một số show truyền hình đình đám như Táo Quân, Ai Là Triệu Phú? … và lần nào cũng để lại dấu ấn riêng nhờ cá tính hoạt ngôn, hài hước, như "bản sao đời thực" của chính bố mình. Nói về việc định hướng công việc cho con trai, NSND Xuân Bắc từng chia sẻ: "Tôi nghĩ quan trọng là mình giúp con trang bị những gì tốt nhất, còn ước mơ của con cũng như mình hồi nhỏ thôi, có thể thay đổi theo những thời điểm khác nhau. Như hồi bé, tôi từng ước mơ làm phi công do mong muốn trẻ con là lên trên máy bay nhổ nước bọt xuống xem như thế nào".

2 con trai của NSND Xuân Bắc

Ảnh: FBNV