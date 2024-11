HIEUTHUHAI bị đụng chạm thô bạo gây bức xúc

Cùng với sức hút của 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi thì tên tuổi của HIEUTHUHAI cũng được đẩy lên vị trí hàng đầu. Sở hữu trọn "combo vạn người mê" vừa giỏi, vừa đẹp trai lại hài hước, HIEUTHUHAI trở thành tâm điểm mỗi khi lộ diện. Do là dàn cast chính của chương trình thực tế 2 Ngày 1 Đêm nên nam rapper thường xuyên xuất hiện ở những nơi công cộng khiến công chúng phải hú hét. Mặc dù có thâm niêm ít hơn Lê Dương Bảo Lâm nhưng trong 1 thử thách đo sức hút, HIEUTHUHAI đã vượt mặt đàn anh vì được fan vây kín. Do được quá nhiều sự chú ý, đôi khi nam rapper cũng không tránh khỏi những "kiếp nạn" xuất phát từ sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Mới đây nhất, HIEUTHUHAI tiếp tục có hoạt động ghi hình cho chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Khi di chuyển giữa các địa điểm thì nam rapper bị những người hiếu kỳ đụng chạm một cách thô bạo. Trong những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy HIEUTHUHAI rất khó khăn để vượt qua đám đông, dù có lực lượng bảo vệ xung quanh những anh vẫn bị nhiều người véo má, đụng chạm vào mặt hay cơ thể. Đáng nói, khoảnh khắc 1 người phụ nữ có móng tay khá dài và nhọn chạm vào HIEUTHUHAI khiến nhiều người phẫn nộ. Bởi lẽ hành vi này khi thực hiện trong tình huống đám đông đang chen lấn, khó kiểm soát có thể khiến HIEUTHUHAI bị thương.

HIEUTHUHAI bị chạm vào mặt, khó khăn khi vượt qua đám đông

Một người phụ nữ có móng tay dài và nhọn đã chạm vào má của HIEUTHUHAI gây bức xúc

Thời gian gần đây, hàng loạt sao nam, đặc biệt là các anh tài, anh trai vị fan quá cuồng "tấn công". Như Erik bị một bạn nữ cưỡng hôn, Captain Boy bị dụng chạm nhạy cảm, Quang Hùng MasterD bị giật mất nón... khi xuất hiện nơi công cộng. Trước đó không lâu, HIEUTHUHAI còn bị 1 khán giả "ném" điện thoại suýt trúng người khi diễn tại concert. Trong các buổi ghi hình của 2 ngày 1 đêm, Lê Dương Bảo Lâm cũng nhiều lần lên tiếng than trời vì bị véo má, đụng chạm mạnh vào cằm... khiến cơ thể bị ảnh hưởng.

Không ai cấm cản việc công chúng thể hiện sự yêu thích với nghệ sĩ nhưng mọi việc cần có chừng mực, giới hạn và thực hiện một cách nhẹ nhàng, lịch thiệp để tránh ảnh hưởng đến idol cũng như hình ảnh cộng đồng người hâm mộ Việt.

Erik bị một bạn nữ cưỡng hôn trong tình huống anh đang lạc giữa đám đông

Quang Hùng bị giật mất chiếc mũ từ 1 người đứng phía sau

1 người quăng điện thoại suýt va vào HIEUTHUHAI ở concert

Captain Boy bị fan luồn tay vào trong áo vô cùng phản cảm