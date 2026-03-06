Hiểu về liên kết ruột – não – miễn dịch để chăm sóc trẻ

Đáp ứng nhu cầu đó, một số công thức dinh dưỡng tiên tiến đã được bổ sung oligosaccharides sữa mẹ, gọi tắt là HMOs, là một phức hợp carbohydrate độc đáo được tìm thấy trong sữa mẹ. Hợp chất quan trọng này được bổ sung vào các công thức dinh dưỡng tiên tiến ngày một nhiều nhờ lợi ích giúp tăng cường miễn dịch và sức khỏe của trẻ.

Chăm sóc dinh dưỡng cho con đúng cách luôn là điều mà phụ huynh đặt lên hàng đầu.

Thông tin từ nghiên cứu dài hạn của Abbott cho thấy công thức bổ sung 5 loại HMO (2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL) hàm lượng cao 2.5g/L giúp cải thiện rõ rệt trụ cột sức khỏe của trẻ về miễn dịch, tiêu hóa và trí não. Công thức này cũng được chứng minh giúp gia tăng lượng bifidobacterium – lợi khuẩn quan trọng hỗ trợ hoàn thiện hệ miễn dịch cho trẻ sinh mổ.

Bên cạnh HMO, các dưỡng chất tiên tiến khác có vai trò quan trọng hỗ trợ quá trình phát triển của trẻ, như: BB-12 giúp tăng lợi khuẩn, giảm vi khuẩn có hại, từ đó giảm số lần sốt và rút ngắn thời gian tiêu chảy. Gangliosides hỗ trợ tăng chỉ số IQ gần 5 điểm, thúc đẩy dẫn truyền thần kinh và xây dựng não bộ, Nucleotides hỗ trợ tăng cường sản xuất kháng thể.

Chăm sóc dinh dưỡng phù hợp giúp trẻ cải thiện sức khỏe

Theo chuyên gia dinh dưỡng, trẻ sinh mổ cần được chú ý đặc biệt về dinh dưỡng để khắc phục thiệt thòi về sức khỏe và có nền tảng tốt để phát triển.

"Khi bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, việc cân nhắc các công thức hàm lượng HMO cao, được chứng minh hiệu quả là yếu tố quan trọng để hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ.", chuyên gia cho biết.

Ruột – "bộ não thứ hai" và tầm quan trọng với sự phát triển của trẻ

Nhiều nghiên cứu cho thấy não bộ, hệ miễn dịch và ruột có sự kết nối chặt chẽ. Ruột được xem là "bộ não thứ hai" với 600 triệu tế bào thần kinh, tham gia điều khiển nhu động ruột và ảnh hưởng cảm xúc, hành vi. Khi hệ vi sinh đường ruột cân bằng, trẻ có miễn dịch khỏe, từ đó hỗ trợ phát triển trí não, khả năng học hỏi và xử lý thông tin tốt hơn.

Nhận định về mối liên kết này, chuyên gia cho biết: "Não bộ, hệ miễn dịch và sức khỏe đường ruột có sự kết nối chặt chẽ. Dinh dưỡng phù hợp là nền tảng giúp hỗ trợ tiêu hóa – miễn dịch, từ đó tạo nền vững chắc cho trí não phát triển."

Dinh dưỡng phù hợp giúp tăng cường hệ tiêu hóa, củng cố miễn dịch và thúc đẩy phát triển trí não cho trẻ

Thông tin nghiên cứu của Abbott cho thấy hiệu quả của việc kết hợp công thức bổ sung 5 loại HMOs (2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL, và 6′-SL) hàm lượng cao 2.5g/L mang lại nhiều cải thiện sức khỏe cho trẻ về miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não.

Điều này cho thấy dinh dưỡng phù hợp có thể hỗ trợ đồng thời nhiều khía cạnh quan trọng của sức khỏe trẻ. Đây là thông tin hữu ích cho các gia đình đang tìm kiếm giải pháp dinh dưỡng cho trẻ có nguy cơ miễn dịch kém, như trẻ sinh mổ hoặc phải dùng kháng sinh kéo dài.

Hơn 30 năm đồng hành cùng các gia đình Việt Nam, Abbott tiếp tục hợp tác với các đối tác, hội chuyên ngành và cộng đồng để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Hội thảo do Hội Phụ sản Việt Nam phối hợp cùng Abbott và nhãn hàng Similac tổ chức đã mang đến những cập nhật khoa học, giúp phụ huynh và chuyên gia có thêm những giải pháp dinh dưỡng được chứng minh hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ.