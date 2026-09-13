Hiệu ứng kỳ lạ từ cơn sốt thuốc giảm cân của người Mỹ: Công ty Việt Nam 60 năm tuổi về tay người Hàn bất ngờ tăng 90% lợi nhuận

Cơn sốt thuốc giảm cân GLP-1 đang khiến người Mỹ ăn ít hơn, các hãng thực phẩm phải thu nhỏ khẩu phần. Khi thực phẩm càng được chia nhỏ, nhu cầu bao bì lại càng lớn. Trong lúc đó, Tân Tiến Packaging tại Việt Nam tăng doanh thu khoảng 20% và đẩy mạnh bán hàng sang Mỹ, Canada.

Người Mỹ ăn ít hơn, các hãng thực phẩm bắt đầu thu nhỏ khẩu phần

Những hộp thực phẩm cỡ lớn vốn rất quen thuộc tại Mỹ đang đứng trước một thay đổi. Theo ChosunBiz, CJ CheilJedang gần đây đã thay đổi cách đóng gói một số sản phẩm bánh mandu Bibigo bán tại hệ thống Costco ở Mỹ. Thay vì đóng chung, bánh được chia thành các gói nhỏ, mỗi gói 6 chiếc và một sản phẩm gồm tổng cộng 36 chiếc.

Ngay Costco cũng đang điều chỉnh kích cỡ một số mặt hàng. Từ tháng 4, loại bánh mì tròn (bagel) trước đây bán theo hai gói, mỗi gói 6 chiếc, được chuyển sang bán một gói 8 chiếc. Giá đã được tăng từ 5,99 đô la cho 12 chiếc lên 4,99 đô la cho 8 chiếc.

Đằng sau sự thay đổi tưởng như nhỏ này là một xu hướng lớn hơn đang diễn ra trong bữa ăn của người Mỹ.

Các loại thuốc giảm cân GLP-1 như Wegovy và Mounjaro ngày càng được sử dụng rộng rãi. Khảo sát của Gallup cập nhật tháng 9/2026 cho thấy 11% người trưởng thành Mỹ hiện sử dụng GLP-1 với mục đích giảm cân, trong khi tỷ lệ này năm 2024 mới ở mức 3%. Khoảng 15% người Mỹ cho biết từng sử dụng nhóm thuốc này.

Một nghiên cứu khác của PwC cho thấy đến tháng 5/2026, khoảng 21% hộ gia đình Mỹ có ít nhất một người đang sử dụng GLP-1, tăng mạnh so với 9% vào đầu năm 2025. Chi tiêu cho thực phẩm của nhóm hộ này thấp hơn trung bình 5,5%. Đáng chú ý, 35% người đang dùng thuốc cho biết họ muốn các nhà hàng và thương hiệu thực phẩm cung cấp khẩu phần nhỏ hơn với mức giá giảm tương ứng.

Theo Reuters, các hãng như PepsiCo, General Mills, Kraft Heinz, Conagra và nhiều hãng thực phẩm lớn đang điều chỉnh sản phẩm theo hướng khẩu phần nhỏ hơn, tăng protein, chất xơ và giảm lượng calo. Nhiều doanh nghiệp cũng tăng chi cho nghiên cứu và phát triển để thích nghi với nhóm khách hàng đang ăn ít hơn trước.

Xu hướng tương tự xuất hiện ở các doanh nghiệp thực phẩm châu Á. ChosunBiz dẫn chứng Nongshim, Ottogi, Samyang Foods của Hàn Quốc hay Ajinomoto của Nhật Bản đều đang tăng các sản phẩm có dung lượng nhỏ và đóng gói theo từng khẩu phần.

Người tiêu dùng ăn ít hơn có vẻ là điều không mấy tích cực với các hãng thực phẩm. Nhưng ở một ngành nằm phía sau, bài toán lại diễn ra theo hướng ngược lại.

Bao bì nhiều lên

Một túi thực phẩm lớn được chia thành nhiều phần nhỏ đồng nghĩa lượng thức ăn có thể không đổi, nhưng số đơn vị bao bì tăng lên.

ChosunBiz đưa ra một ví dụ khá dễ hình dung. Nếu 2 kg thực phẩm được chứa trong một túi lớn, doanh nghiệp chỉ cần một đơn vị bao bì. Nhưng nếu lượng thực phẩm đó được chia thành 6 phần nhỏ, nhà sản xuất có thể phải sử dụng thêm khay, túi retort hoặc các lớp bao bì riêng cho từng phần.

Đây là lý do ChosunBiz cho rằng làn sóng GLP-1 đang đưa những doanh nghiệp cung cấp bao bì đứng trước một thị trường nhiều cơ hội hơn. Một trong những cái tên được nhắc tới là Dongwon Systems, doanh nghiệp bao bì thực phẩm lớn nhất của Hàn Quốc.

Trong nửa đầu năm 2026, Dongwon Systems đạt doanh thu khoảng 740 tỷ won, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động đạt 44,4 tỷ won, tăng 15,5%. Riêng quý II, doanh thu tăng 9,8% lên 402,2 tỷ won, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 21,1%.

Theo Dongwon Systems, kết quả này đến trong bối cảnh thị trường nội địa Hàn Quốc gặp khó khăn bởi tỷ giá, giá dầu và sức cầu yếu. Ngược lại, xuất khẩu các sản phẩm bao bì giá trị gia tăng và tăng trưởng của các công ty con ở nước ngoài trở thành động lực quan trọng.

Và một trong những công ty con quan trọng của Dongwon Systems lại nằm tại Việt Nam. Đó là CTCP Bao bì Tân Tiến (Tân Tiến Packaging). Dongwon Systems cho biết bao bì có giá trị gia tăng cao như lon, túi tiệt trùng và các gói đa năng tiện dụng, cũng như bao bì mềm thân thiện với môi trường có thể tái chế (màng bọc thực phẩm), là động lực tăng trưởng doanh số bán hàng ở nước ngoài. Thông qua Tân Tiến, công ty đã thiết lập được cơ sở xuất khẩu bao bì hải sản và thức ăn cho thú cưng sang Đông Nam Á và Bắc Mỹ.

Công ty bao bì Việt 60 năm tuổi tăng doanh thu 20%, mở rộng sang Mỹ và Canada

Tân Tiến Packaging được thành lập từ ngày 20/6/1966 với tên ban đầu là Việt Nam Nhựa dẻo Công ty, hay Simiplast. Sau nhiều lần thay đổi mô hình, Tân Tiến trở thành một trong những doanh nghiệp bao bì mềm lâu đời tại Việt Nam. Năm nay công ty vừa tròn 60 năm hoạt động.

Năm 2015, Dongwon Systems chi khoảng 96 triệu USD, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng theo tỷ giá khi đó, để mua Tân Tiến Packaging và Minh Việt Packaging.

Ngay khi thực hiện thương vụ, lãnh đạo Dongwon Systems đã nói rõ kế hoạch sử dụng Việt Nam làm căn cứ sản xuất để mở rộng ra Đông Nam Á, đồng thời xuất khẩu sang Mỹ và Canada.

Bao bì Tân Tiến từng lên sàn chứng khoán với mã TTP. Năm 2024, cơ cấu cổ đông tại Bao bì Tân Tiến ghi nhận cổ đông lớn Dongwon Systems Corporation sở hữu 97,83% vốn và các cổ đông nhỏ chỉ nắm 2,17% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC.

Dongwon Systems cho biết trong nửa đầu năm 2026, doanh thu Tân Tiến Packaging tăng khoảng 20% khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại Việt Nam cũng như các thị trường Bắc Mỹ gồm Mỹ và Canada.

Tuy nhiên, con số này cần được nhìn trong bối cảnh ngày 31/12/2025, Minh Việt Packaging đã được sáp nhập vào Tân Tiến. Trong nửa đầu năm 2025, tổng doanh thu của 2 DN khoảng 830 tỷ đồng và lợi nhuận gần 54 tỷ đồng.

Sau khi sáp nhập Minh Việt Packaging, Tân Tiến ghi nhận doanh thu 50,6 tỷ won trong nửa đầu năm 2026, tương đương khoảng 977 tỷ đồng, cùng lợi nhuận ròng 5,29 tỷ won, hơn 102 tỷ đồng. Nếu so với tổng kết quả của Tân Tiến và Minh Việt cùng kỳ năm trước để loại bớt tác động từ sáp nhập, doanh thu vẫn tăng gần 18%, trong khi lợi nhuận ròng tăng hơn 90%.

Tân Tiến hiện có ba nhà máy tại Việt Nam gồm nhà máy phía Nam tại Khu công nghiệp Tân Bình ở TP.HCM, nhà máy phía Bắc tại Bắc Ninh và Nhà máy Minh Việt chuyên sản xuất phôi, nắp tại TP.HCM.