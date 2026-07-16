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Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang từng nói gì về 146 điểm 10 Toán trước khi bị khởi tố?

Lam Giang (Tổng hợp)
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Đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Liên quan đến sự việc bất thường điểm thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, theo thông tin trên báo VTC News, chiều 15/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 7 bị can. 

7 bị can mới bị khởi tố gồm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan, tất cả đều bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định. Thông tin trên tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. 

Trước đó, khi nghi vấn bất thường điểm thi môn Toán tại Trường Chuyên Tuyên Quang mới gây xôn xao dư luận, vào sáng 3/7, bà Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã có những chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online. 

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang từng nói gì về 147 điểm 10 Toán trước khi bị khởi tố? - Ảnh 1.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, bà Hằng cho biết năm nay có 329 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, trong đó có 6 thí sinh tự do, 323 thí sinh là học sinh của trường. Theo bà Hằng, các học sinh dự thi tốt nghiệp năm nay là học sinh các lớp chuyên, trong đó có 35 em học chuyên Toán, còn lại là các lớp chuyên: Lý, Hóa, Văn, Sử, tiếng Anh, Tin học, 1 lớp bán chuyên. 

Thời điểm đó, hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nói, thời gian qua nhà trường đã hỗ trợ học sinh ôn tập kỹ lưỡng, tổ chức các lần thi thử riêng của trường để học sinh làm quen cấu trúc đề thi. Bà Hằng bày tỏ không quá bất ngờ khi học sinh các lớp chuyên Văn, Sử đạt điểm cao môn Toán vì các em đều đã được ôn tập khá kỹ. Năm ngoái, điểm trung bình môn Toán của trường là hơn 8 phẩy. 

Đến hiện tại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án. 

Xác minh phản ánh phòng thi có 13 điểm 10 Toán ở Nghệ An: Hiệu trưởng nói gì?
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Chuyên Tuyên Quang

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