Chiều 3-2, trong ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Bộ Công an cho biết dịp Tết toàn quốc xảy ra 411 vụ tai nạn giao thông, làm chết 191 người, 354 người bị thương, giảm từ 38% đến 40% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày đều giảm, cho thấy tính đúng đắn của Nghị định 168/2024.

Tại TP HCM, 9 ngày nghỉ Tết, thành phố xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 4 người, bị thương 8 người, so với cùng kỳ giảm 10 vụ (-43%), giảm 7 người chết (-64%); giảm 4 người bị thương (-33%).

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM.

Phóng viên Báo Người Lao Động có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM về tình hình an ninh trật tự sau dịp Tết.

* Phóng viên: Thượng tá Nguyễn Văn Bình đánh giá như thế nào về tính đúng đắn của Nghị định 168/2024 có hiệu từ ngày 1-1-2025 trong việc giảm các chỉ số tai nạn, vi phạm giao thông...?

- Thượng tá Nguyễn Văn Bình:

Nghị định 168/2024 có nội dung xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó tăng mức tiền phạt, trừ điểm giấy phép lái xe đối với các hành vi, nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đã có những bước chuyển tích cực.

So với trước đây, tình trạng không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, đi vào đường cấm… đã giảm. Từ thực tế cho thấy người tham gia giao thông cơ bản đã tự giác chấp hành pháp luật về giao thông kể cả khi không có lực lượng chức năng.

Rõ ràng, nhận thức và ý thức của người dân khi tham gia giao thông đã có sự thay đổi, góp phần hình thành văn hóa giao thông, lập lại trật tự an toàn giao thông. Tai nạn giao thông đã được kéo giảm rõ nét đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho biết bao gia đình và xã hội.

Tác động tích cực của Nghị định 168/2024 đã đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá. Những chế tài tại nghị định hướng đến bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ cuộc sống, tính mạng, sức khỏe của mỗi người cũng như xây dựng một xã hội văn minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.

* Thời gian tới, PC08 tiếp tục có những kế hoạch gì để từ đó tiếp tục giữ vững trật tự an toàn giao thông TP HCM?

- Thời gian tới, PC08 tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông.

Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát hiện và xử lý vi phạm, tập trung xử lý các hành vi cố ý của người tham gia giao thông và 6 chuyên đề trọng tâm gồm:

1. Vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

2. Vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định.

3. Vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau.

4. Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng… đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

5. Lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe.

6. Xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên.

