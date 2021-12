Với những ai đã từng nghe qua cái tên Hiếu PC đều biết đến anh nhờ hành trình từ một trong những hacker giỏi nhất thế giới đến chuyên gia an ninh mạng Việt Nam.

Năm 19 tuổi, Ngô Minh Hiếu đến New Zealand để theo học tại Học viện Công nghệ Unitec ở Auckland nhưng sau đó anh thực hiện một loạt các vụ lừa đảo tín dụng trên đất nước này. Từ năm 2007 đến 2013, Hiếu đã sử dụng máy tính tại Việt Nam để xâm nhập trái phép vào nhiều hệ thống khác nhau nhằm lấy trộm số thẻ an sinh xã hội, thông tin về các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh... của hơn 200 triệu công dân Mỹ. Ngày 14/7/2015, Minh Hiếu lúc đó 25 tuổi bị tòa án Mỹ đưa ra xét xử và lãnh án 13 năm tù giam.

Tuy trở về Việt Nam chưa lâu nhưng anh đã và đang góp sức mình vào hệ thống an ninh mạng bằng trang web Chống Lừa Đảo. Đồng thời anh cũng đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), trở thành một chuyên gia an ninh mạng với nhiều chia sẻ nhận được sự quan tâm.

Mới đây trên Facebook cá nhân của mình, Hiếu PC lần đầu tiên chia sẻ thêm một số thông tin về vụ án của anh tại Mỹ. Nhiều người theo dõi của Hiếu PC khá bất ngờ khi anh đã có thể cởi mở hơn để chia sẻ đến vụ án của mình.

Hình ảnh của bức thư Hiếu PC tự công khai thông tin với công tố viên Mr. Arnold vào năm 2016

Trong những tài liệu được Hiếu PC chia sẻ có liệt kê đủ 13 tội trạng của anh trên đất Mỹ khiến nhiều người choáng ngợp. Hiếu PC cho biết, mục đích anh chia sẻ là để mọi người hiểu rõ về hậu quả nghiêm trọng mà Hiếu PC đã gây ra cho nước Mỹ. Anh cho biết, cuốn sách về cuộc đời mình dự kiến xuất bản vào đầu năm sau sẽ có đầy đủ về hành trình của anh, từ việc thừa nhận mình là một kẻ tội đồ cho đến việc muốn cống hiến cho xã hội và thay đổi ra sao. Quá trình ở tù tại Mỹ cũng giúp Hiếu PC trong quá trình điều tra tội phạm mạng tại Việt Nam.