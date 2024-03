Hiệu năng của chip trên iPhone 16 Pro có thể không gây ấn tượng nhiều

Trong một thời gian dài, iPhone đã dẫn đầu về hiệu suất so với các smartphone Android hàng đầu, nhưng chip A18 Pro của iPhone 16 Pro có thể không đủ mạnh để tiếp tục chuỗi chiến thắng đó.

Đối với những người dùng chủ yếu sử dụng điện thoại để duyệt web, nhắn tin cho bạn bè và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, hầu hết điện thoại thông minh, kể cả những điện thoại giá cả phải chăng đều đủ mạnh mẽ với họ.

Vì vậy, mặc dù tốc độ trên smartphone có thể không phải là yếu tố quan trọng đối với hầu hết mọi người dùng, nhưng một số người lại cần để theo kịp các ứng dụng trong tương lai.

A18 Pro sẽ chỉ nhanh hơn 10% so với A17 Pro

Nguyễn Phi Hùng - một chuyên gia rò rỉ đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng, chip Apple A18 Pro sẽ nhanh hơn một chút so với A17 Pro, con chip cung cấp năng lượng cho iPhone 15 Pro. A18 Pro được cho là sẽ cung cấp năng lượng cho iPhone 16 Pro và Pro Max và theo rò rỉ, nó sẽ chỉ nhanh hơn 10% so với A17 Pro.

Có vẻ như Phi Hùng không phải là một chuyên gia rò rỉ có thành tích trong làng công nghệ thế giới, nên thông tin trên có thể không thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ iPhone. Tuy nhiên, điều đó cũng nói lên rằng, nhận định trên là phù hợp với một tin đồn gần đây cho biết, chip Snapdragon 8 Gen 4 của Qualcomm sẽ cung cấp sức mạnh cho các smartphone Android hàng đầu ra mắt vào năm tới và có sức mạnh xử lý cao hơn chip A18 Pro của Apple.

Chip Snapdragon 8 Gen 4 có thể sẽ là một bước nhảy vọt so với Snapdragon 8 Gen 3 vì nó sẽ dựa trên quy trình 3nm và sử dụng các lõi tùy chỉnh mới.

Vì A17 Pro cũng là chip 3nm nên có thể hiểu rằng A18 Pro sẽ không nhanh hơn là bao so với phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra, chip của Apple đã có lợi thế dẫn đầu so với các chip đối thủ khác, do đó, ngay cả một sự thay đổi nhỏ về hiệu năng cũng có thể đủ để duy trì lợi thế.

Ngoài ra, iPhone 15 Pro dường như gặp phải vấn đề quá nhiệt, vì vậy Apple có thể sẽ tập trung nhiều hơn vào hiệu quả trong thời gian này.

Trong khi chip A17 Pro được sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC, con chip hiện cao cấp nhất của nhà Táo là bộ vi xử lý đầu tiên trong ngành chứa tới 19 tỷ bóng bán dẫn. Bộ vi xử lý này là sự kết hợp hoàn hảo giữa CPU 6 nhân 64 bit, GPU 6 nhân cùng bộ giải mã AV1 chuyên dụng cho trải nghiệm video cao cấp.

Bên cạnh đó, chip A17 Pro cũng được nâng cấp lên 16 nhân Neural Engine dành cho các tác vụ máy học kết hợp USB 3, cho tốc độ xử lý AI nhanh gấp đôi và tăng tốc độ truyền tải dữ liệu đáng kể. Với những cải tiến đáng kể trên nhiều mặt, chip A17 Pro mang tới những lợi ích cho người dùng, điển hình như: Cải thiện sức mạnh tổng thể đột phá; Đa nhiệm thoải mái không lo giật lag; Kéo dài thời lượng pin; Tăng cường xử lý hình ảnh chất lượng cao; Tăng cường xử lý đồ họa game nặng; Truyền dữ liệu tốc độ cao…

Apple cũng được đồn đại là sẽ tập trung nhiều vào hiệu suất trí tuệ nhân tạo (AI) và dự kiến sẽ trang bị cho con chip A18 Pro này một Công cụ thần kinh tăng hiệu suất (Neural Engine) mới với nhiều lõi hơn. Đây sẽ là một bản nâng cấp đáng kể vì Neural Engine đã đi kèm với 16 lõi kể từ iPhone 12 năm 2020.

Hoàng Thanh