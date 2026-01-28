Hiểu lầm tai hại về Cao Văn Bình và Trung Kiên

Trở về từ sau hành trình tại giải đấu U23 châu Á, các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đều nhận được sự săn đón, yêu mến của người hâm mộ. Trong đó, 2 thủ môn là Trung Kiên (SN 2003) và Cao Văn Bình (SN 2005) liên tục được nhắc đến, nhận nhiều sự quan tâm bởi những khoảnh khắc thi đấu đỉnh cao vừa qua.

Hiện tại, cả 2 chàng thủ môn điển trai này đều đang có khoảng thời gian nghỉ ngơi, ở bên cạnh gia đình, người thân của mình. Cao Văn Bình về quê hương Nghệ An, được nhiều người chờ đón, vây kín xin chụp ảnh. Còn Trung Kiên thì cập nhật những khoảnh khắc đời thường bình yên, mộc mạc trên MXH.

Thủ môn Cao Văn Bình và thủ môn Trần Trung Kiên

Cao Văn Bình được người thân ở quê Nghệ An chào đón nồng nhiệt, Trung Kiên cũng tận hưởng những khoảng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình

Sự đối lập của 2 thủ môn phần nào khiến cộng đồng mạng chú ý. Song mới đây, nhiều bàn tán liên quan đến Cao Văn Bình và Trung Kiên lại viral trên TikTok. Khi một đoạn clip đăng tải về thủ môn Cao Văn Bình, đang tham gia giao lưu trong một chương trình, phía dưới phần bình luận, netizen liên tục nhắc đến Trung Kiên. Nhiều người thắc mắc về sự vắng mặt của Trung Kiên cũng như bày tỏ tình yêu mến đến cả 2 thủ môn, mong cả 2 đều được vinh danh giống nhau.

Đoạn clip focus Cao Văn Bình trong một chương trình giao lưu mới đây đang viral trên TikTok (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận, netizen có nhiều tranh luận, nhắc đến thủ môn Trung Kiên

Tuy nhiên thực tế, netizen đang có phần hiểu nhầm bởi đây là buổi giao lưu, vinh danh do tỉnh Nghệ An - quê hương của Cao Văn Bình tổ chức. Do đó ngoài nam thủ môn, chương trình còn có sự góp mặt của 2 cầu thủ đội tuyển U23 khác cùng quê Nghệ An là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thái Quốc Cường. Với những đóng góp cho U23 Việt Nam, bộ 3 này đã được Chủ tịch tỉnh Nghệ An tặng bằng khen và trao thưởng.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng cả Cao Văn Bình và Trung Kiên đều có màn thể hiện xuất sắc, góp phần đưa đội tuyển giành huy chương đồng tại VCK U23 châu Á. Cũng bởi vậy mà không ít người bày tỏ không nên so sánh bởi mỗi người đều nỗ lực, cống hiến hết mình vì chiến thắng chung.

Đây là chương trình do tỉnh Nghệ An tổ chức, với sự góp mặt của 3 cầu thủ đến từ quê hương Nghệ An (Ảnh: Nghệ An News)

Cao Văn Bình và Trung Kiên có mối quan hệ thân thiết khi cùng tham gia đội tuyển U23 Việt Nam

Cao Văn Bình (sinh năm 2005 tại Nghệ An) là tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam, trưởng thành từ lò SLNA. Với chiều cao cực khủng 1m83, nổi bật với phản xạ nhanh, lối chơi chắc chắn và ngoại hình điển trai, được gọi là “nam thần sân cỏ” của U22/U23 Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm ở các đội tuyển trẻ và đang dần khẳng định bản thân.

Anh là thủ môn bắt chính của U19 Việt Nam tại Giải U19 Đông Nam Á. Ở các cấp độ trẻ, Cao Văn Bình là gương mặt quen thuộc với giới chuyên môn khi từng giữ vai trò thủ môn số một của U23 Việt Nam giai đoạn 2023–2024, sở hữu bộ kỹ năng bắt bóng hiện đại.

Cao Văn Bình sở hữu chiều cao 1m83, ngoại hình sáng khiến nhiều người mến mộ (Ảnh: FBNV)

Trần Trung Kiên (quê Hưng Yên cũ, lớn lên ở Pleiku, Gia Lai) trưởng thành từ lò đào tạo Học viện Nutifood JMG và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sở hữu chiều cao 1,91m cùng khả năng phản xạ tốt, Trung Kiên được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Trong năm 2025, anh cùng các lứa đội tuyển nam Việt Nam gặt hái nhiều thành tích ấn tượng như chức vô địch U23 Đông Nam Á và mới nhất là HCV SEA Games 33, trong đó Trung Kiên đảm nhận vai trò bắt chính và để lại dấu ấn tích cực trong khung gỗ. Sau trận chung kết SEA Games 33 tối 18/12, Trần Trung Kiên là một trong những cầu thủ "hot" nhất mạng xã hội. Ngoài đời, anh chàng được bạn bè, người hâm mộ nhận xét có tính cách "hài ngầm", hướng ngoại.