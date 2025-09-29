Hiểu lầm suốt 40 năm của nữ vương 'Tây du ký'

Ngày 28/9, trang QQ đưa tin trong bộ phim Tây du ký 1986, ngoài thầy trò Đường Tăng, nữ vương Tây Lương nữ quốc do diễn viên Chu Lâm thủ vai là nhân vật nổi tiếng và được yêu thích nhất. Tập phim bốn thầy trò tới nữ nhi quốc cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều phiên bản điện ảnh sau này.

Thành công của tập phim có được nhờ diễn xuất ăn ý giữa hai diễn viên Đường Tăng - Từ Thiếu Hoa và nữ vương - Chu Lâm, điều này cũng khiến cho nhiều khán giả nghi ngờ cặp đôi nảy sinh tình cảm ngoài đời thật.

Nam diễn viên kỳ cựu Lý Thành Nho chia sẻ thêm ngày Chu Lâm tới phim trường, ngay từ giây phút gặp gỡ Từ Thiếu Hoa với ngoại hình điển trai sáng lạn, Chu Lâm đã bị cuốn hút. Nữ diễn viên cũng chia sẻ lần đầu gặp Từ Thiếu Hoa, cô đã buột miệng gọi "Ngự đệ ca ca" vì anh giống như những gì nữ nghệ sĩ hình dung về nhân vật Đường Tăng.

Mối tình đẹp và day dứt của Đường Tăng và nữ vương khiến khán giả si mê suốt 40 năm.

Năm 2004, khi đoàn phim có dịp gặp lại nhau trong một chương trình giao lưu Nghệ thuật nhân sinh của đài CCTV Trung Quốc, Chu Lâm cũng hỏi: "Đã gần 20 năm kể từ khi chúng ta chia tay ở Nữ nhi quốc, Ngự đệ ca ca vẫn khỏe chứ?".

Thậm chí, truyền thông còn cho rằng cả hai nảy sinh tình cảm khi đóng chung do trên phim trường họ rất hợp nhau, nói chuyện thân thiết. Chu Lâm từng ly hôn đến năm 2005 mới tái hôn vì vậy nữ diễn viên bị cho là đã nhiều năm không thoát ra được cảm xúc khi đóng chung với Từ Thiếu Hoa.

Trong quá trình hợp tác, hai người kết hợp ăn ý. Có lần, cả hai cùng đọc bài thơ Cây bạch quả , sau đó cùng lên núi tìm. Khi ra về Chu Lâm bị trật chân khiến Từ Thiếu Hoa phải dìu xuống. Từ Thiếu Hoa cũng chia sẻ với Chu Lâm về giấc mộng được học đại học của mình, còn mời bạn diễn đồ ăn vặt. Chính vì vậy, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin Chu Lâm say mê Từ Thiếu Hoa.

Trong lần giao lưu năm 2004, Chu Lâm từng nói: "Trong mắt tôi chỉ có duy nhất một người là ngự đệ ca ca", chính điều này khiến truyền thông Trung Quốc cho rằng nữ diễn viên nhớ mãi Từ Thiếu Hoa. Tuy nhiên, đây là lời thoại của nữ vương nữ nhi quốc. Khi tham gia chương trình, Chu Lâm chỉ đang đóng vai nhân vật của mình.

Chu Lâm khẳng định giữa họ chỉ có tình cảm đồng nghiệp. "Tôi đã có gia đình trước khi bước chân vào đoàn phim Tây du ký , và Từ Thiếu Hoa cũng có vợ. Phim là phim, không thể là cuộc sống", Chu Lâm giải thích.

Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa rất hợp nhau trên phim trường, từng bị đồn đoán nảy sinh tình cảm khi đóng chung.

Theo QQ , trước khi vào đoàn phim, Từ Thiếu Hoa đã có tình cảm với đạo diễn Dương Côn, người cùng hoạt động trong đơn vị nghệ thuật tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cùng nam diễn viên. Sau khi rời đoàn phim Tây du ký, Từ Thiếu Hoa và Dương Côn đã kết hôn, họ sống hạnh phúc trong nhiều năm qua.

Hiện tại, sự nghiệp của Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm rẽ sang hai hướng khác nhau. Từ Thiếu Hoa vẫn đi biểu diễn thương mại với hình dáng Đường Tăng. Trong khi đó, Chu Lâm được khen ngợi trẻ trung nhờ thân hình thon gọn, dáng đứng thẳng, phong thái nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Chu Lâm hiện sống với người chồng thứ hai tại Bắc Kinh. Nữ diễn viên không có con và ngừng đóng phim để tập trung kinh doanh.

Hiện tại, trong nhiều cuộc bình chọn trên trang mạng xã hội, khi được bỏ phiếu cho nữ diễn viên cổ trang xinh đẹp nhất, Chu Lâm luôn nằm trong top đầu cùng Trần Hồng và Tưởng Cần Cần. Khán giả khen ngợi nữ diễn viên có đường nét vừa dịu dàng vừa sang trọng, như mỹ nhân bước ra từ những bích họa cổ. Nhờ sự yêu mến của khán giả nên danh tiếng của Chu Lâm không giảm sút.