Hiệp hội kinh doanh Vàng: Cần khoảng 5 tỷ USD để nhập vàng nguyên liệu mỗi năm, dự trữ ngoại tệ sẽ không bị ảnh hưởng

Hiệp hội kinh doanh Vàng Việt Nam (VGTA) mới đây đã có văn bản ý kiến góp ý đối với Dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Trong đó, về vấn đề tăng nguồn cung vàng cho thị trường, VGTA đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng theo hằng năm. Việc phân bổ cần được thực hiện ngay từ đầu năm, theo nguyên tắc công khai minh bạch và không phát sinh các giấy phép con. Từ đó, doanh nghiệp chủ động lựa chọn thời điểm và khối lượng (trong hạn mức) để nhập khẩu, và sẽ báo cáo định kỳ với NHNN việc điều chỉnh bổ sung hạn mức nhập khẩu, xuất khẩu vàng miếng do NHNN quyết định.

Hiệp hội kiến nghị cho phép doanh nghiệp vàng trang sức được ưu tiên nhập khẩu vàng nguyên liệu, không hạn chế về khối lượng. Doanh nghiệp sẽ báo cáo với cơ quan nhà nước liên quan về kim ngạch nhập nguyên liệu và khối lượng bán vàng trang sức đáp ứng nhu cầu trong nước; kim ngạch xuất khẩu vàng trang sức.

Theo dự tính của Hiệp hội, nhu cầu mua ngoại tệ để nhập vàng nguyên liệu khoảng 5 tỷ USD mỗi năm, tức bình quân khoảng 416 triệu USD một tháng, chiếm quy mô rất nhỏ so với doanh số mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng khoảng 18,9 - 25,2 tỷ USD mỗi tháng. Vì vậy nhu cầu mua trung bình 416 triệu USD/tháng để nhập vàng nguyên liệu là nằm trong khả năng đáp ứng của các Ngân hàng thương mại, không ảnh hưởng đến cung cầu thị trường ngoại tệ, do đó không phải sử dụng Dự trữ ngoại hối để can thiệp thị trường ngoại tệ

Theo VGTA, doanh nghiệp sản xuất, chế tác vàng Việt Nam không những đủ khả năng sản xuất, chế tác vàng trang sức đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn đủ năng lực cạnh tranh xuất khẩu ra thị trường thế giới, và trong giá trị xuất khẩu có tới hơn 25% là giá trị sức lao động. Số vàng nhập về, một nửa dùng cho thị trường nội địa, một nửa để xuất khẩu. Với 25 tấn vàng trang sức xuất khẩu, doanh nghiệp có thể thu về 3,5-4 tỷ USD. Như vậy, nhập khẩu vàng nguyên liệu vừa phục vụ sản xuất trong nước, vừa giúp tái tạo nguồn ngoại tệ, góp phần tăng được dự trữ ngoại hối cho đất nước.

"Nhập vàng nguyên liệu để sản xuất khác hoàn toàn so với nhập khẩu hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, thuốc lá, rượu thì chỉ tiêu tốn ngoại tệ . Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tỷ trọng ngoại tệ tiêu tốn cho nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, thuốc lá, rượu…v..v… của ta cao gấp nhiều lần lượng ngoại tệ để nhập khẩu vàng nguyên liệu", VGTA cho hay.

Trước đó, NHNN đã thông báo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng với định huớng xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Thay vào đó, cơ quan quản lý sẽ kiểm soát thị trường thông qua cấp hạn mức hàng năm và giấy phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu từng lần cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đủ điều kiện.