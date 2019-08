Hiếp dâm bé gái 14 tuổi rồi cứa cổ nạn nhân

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 27/10/2018, Hà Văn Nhượng sinh năm 2004 từ nhà mình ở bản Nà Then, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đi lên khu vực nương sán phía sau bản Nà Then để xem bẫy chim đã đặt trước đó.

Khi tới khu vực nương sắn của gia đình ông Lò Văn Đôi ở cùng bản, Nhượng nhìn thấy cháu V.T.K, sinh năm 2004 đang lấy rau cho lợn trên đồi, cách nơi Nhượng đứng khoảng hơn 16 mét.

K mặc bên ngoài chiếc áo kẻ ka rô nhiều màu, quần bò màu đen, trên tay cầm cái liềm dài 27 cm, lưỡi dao bằng kim loại, cán bằng nhựa. Thấy có một mình K, xung quanh không có ai nên Nhượng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu K.

Nhượng đi đến chỗ K, từ phía sau dùng hai tay ôm người K, quật K ngã xuống đất để thực hiện hành vi nhưng bị cháu K chống cự, dùng chân trái đạp vào bụng khiến Nhượng ngã ngửa ra sau, rồi K vùng dậy cầm liềm bỏ chạy xuống sườn đồi.

Không dừng lại, Nhượng đứng dậy, đuổi theo cháu K rồi vật ngã K xuống và giở trò đồi bại. Lúc này, K đã cắn vào ngón tay của Nhượng rồi dùng liềm chém về phía Nhượng khiến tên yêu râu xanh bị thương.

Do sợ K sẽ tố cáo hành vi của mình, Nhượng đã bóp cổ rồi giằng chiếc liềm, cứa nhiều nhát vào cổ nạn nhân, khi thấy cháu K nằm im, tưởng đã chết nên Nhượng vứt liềm cách đó khoảng 2,5 m rồi đi về nhà.

Về phần cháu K, sau khi tỉnh dậy đã bò về bản Nà Then, xã Mường Kim. Khi tới gần khe nước cách hiện trường khoảng 70 m thì bị ngất nằm ở đó.

Khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, anh họ của K đi tìm thì phát hiện K đang trong tình trạng bị thương nặng ở cổ, máu xung quanh đã khô, miệng vết thương còn rỉ máu, quần áo xộc xệch nên đã hô hoán mọi người đưa K về nhà.

Khi được mọi người dò hỏi, do không nói được nên K đã dùng bút viết ra quyền sách dòng chữ “người gây ra cho K là Nhượng con nhà ông Viên” để tố cáo hành vi của Nhượng. Do được cấp cứu kịp thời nên K chỉ bị tổn thương cơ thể là 53 %.

Tại bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự kết luận tại thời điểm giám định ngày 29/10/2018, Hà Văn NHượng có độ tuổi từ 14 tuổi 03 tháng đến 14 tuổi 09 tháng.

Trong quá trình điều tra truy tố bị cáo thành khẩn khai báo . Bố mẹ bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 52,384 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Nhượng 07 năm tù về tội “giết người” và 03 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tổng hợp hình phạt 10 năm tù, về trách nhiệm dân sự đại diện hợp pháp cho bị cáo phải tiếp tục bồi thường 89,4 triệu tiền tổn thất tinh thần và sức khỏe cho bị hại.