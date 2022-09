Hiếp dâm bất thành, gã xe ôm sát hại dã man thiếu nữ 17 tuổi

Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố Dương Văn Thế (SN 1988; trú tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Giết người và Cướp tài sản. Các quyết định này đều đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Dương Văn Thế thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 8-9, người dân tham gia giao thông đi qua đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận (xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên) phát hiện một thi thể nữ giới được che đậy bạt dứa nằm ven đường, đang trong quá trình phân huỷ mạnh, bốc mùi và chưa rõ danh tính.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định đây là vụ giết người, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và Công an huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra. Đến tối cùng ngày đã xác định được danh tính nạn nhân bị sát hại là chị G.T.P. (SN 2005; trú tại xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; hiện đang làm tại Khu công nghiệp Bá Thiện).

Tiến hành điều tra, sau 24 giờ kể từ khi nhận tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế. Công an sau đó đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Thế.

Theo cán bộ điều tra, ban đầu, Thế khai nhận hành vi rất nhỏ giọt. Tuy nhiên, với những chứng cứ, tài liệu thu thập được của cơ quan điều tra, Thế đã nhận tội.

Bị can Thế khai nhận làm nghề tự do và xe ôm, đã có vợ con. Khoảng 2 giờ ngày 5-9, chị P. đi xe khách tuyến từ Hà Giang, đến đoạn Km19 cao tốc Hà Nội-Lào Cai thì xuống xe. Chị P. sau đó đã thuê Thế chở xe ôm về khu nhà trọ. Do lúc đó là đêm khuya, không có người qua lại, Thế đã nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với chị P. nên khi đi đến đường liên xã (đoạn qua thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế), Thế điều khiển xe máy đi vào đoạn đường sóc, nhiều ổ gà khiến nạn nhân ngã xuống đường. Ngay lập tức, Thế dừng xe máy, xuống vờ đỡ để ôm nạn nhân với mục đích giao cấu.

Nạn nhân đã chống cự quyết liệt và nói sẽ báo công an về hành vi của Thế. Nghĩ rằng chị P. sẽ báo công an nên Thế nảy sinh ý định giết người để che giấu hành vi phạm tội.

Thế sau đó dùng tay và đá, gạch sát hại dã man thiếu nữ 17 tuổi. Sau khi gây án, Thế lấy bạt dứa đậy kín thi thể nạn nhân để che giấu. Trước khi trở về nhà, Thế lấy điện thoại và hơn 700 ngàn đồng trên người của nạn nhân.