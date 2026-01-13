Hiện tượng Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ: Hiệu ứng nhất thời hay bước đi chiến lược của Bảo Tín Mạnh Hải?

Trên thị trường kim hoàn trong nước, Bảo Tín Mạnh Hải là cái tên không còn xa lạ với công chúng. Suốt hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, thương hiệu này duy trì một triết lý kinh doanh tưởng chừng giản dị nhưng đóng vai trò nền tảng cho mọi quyết định: “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng”.

Thời gian gần đây, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ra mắt bộ sưu tập vàng tích lũy Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ. Việc một thương hiệu vàng tung sản phẩm mới vào thời điểm cuối năm cũ - đầu năm mới, thậm chí trong kỳ nghỉ lễ, không chỉ tạo ra hiện tượng xếp hàng mua sắm mà còn kéo theo nhiều tranh luận xoay quanh chiến lược phát triển: Liệu đây là hiệu ứng nhất thời hay một bước đi được tính toán kỹ lưỡng?

Đông đảo khách hàng xếp hàng chờ mua sản phẩm Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ

Thực tế, bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ không đơn thuần là sản phẩm mới, mà phản ánh rõ chiến lược tăng trưởng mới của Bảo Tín Mạnh Hải: Lấy sản phẩm làm gốc, lấy khách hàng làm trọng tâm. Tại đây, việc giải quyết bài toán tích lũy thực tế của người tiêu dùng được đặt lên trước các mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn.

Tăng trưởng bắt đầu từ việc giải “bài toán” của người tiêu dùng

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ thời điểm tháng 4/2025, giá vàng liên tục thiết lập mặt bằng cao, việc mua vàng tích lũy trở thành một bài toán nan giải với người trẻ và người lao động có thu nhập cơ bản. Khi có vài triệu đồng trong tay, họ thường trăn trở câu hỏi: Nên làm gì cho hợp lý? Mua vàng không đủ mà gửi tiết kiệm cũng chẳng xong, để ngoài lại tiêu béng đi mất thì phải làm sao?

Trong bối cảnh thực tế đó, Bảo Tín Mạnh Hải không chọn cách khuấy động thị trường, mà chọn đồng hành cùng người tiêu dùng thông qua hướng tiếp cận thận trọng và căn cơ hơn: quay lại với nhu cầu thực tế của người mua vàng hiện tại.

Trong một chia sẻ gần đây với chúng tôi, ông Vũ Mạnh Hải - nhà sáng lập Bảo Tín Mạnh Hải cho rằng vàng không chỉ là tài sản vật chất mà còn là kết tinh của công sức, trí tuệ và mồ hôi lao động của con người. “Một chỉ vàng đã là bao nhiêu triệu đồng, 15 - 16 triệu đồng - số tiền này người lao động đến bao giờ mới tích cóp được mà chúng ta lại bán cho họ một chỉ vàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo giá trị thương mại. Đó chính là đã đánh mất đi cái tín nhiệm” - ông nói.

Lúc này, câu hỏi được thương hiệu đặt ra không phải là “Làm thế nào để mở rộng quy mô bán hàng?” mà là “Làm sao để người có thu nhập chỉ vài triệu đồng mỗi tháng cũng có thể bắt đầu tích lũy vàng - một cách an toàn, minh bạch và có giá trị lâu dài?”. Đây chính là khởi đầu của sản phẩm Mini Gold 24K Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng trọng lượng 0,1 chỉ.

Sản phẩm Mini Gold 24K Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng trọng lượng 0,1 chỉ

Nhưng đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải không đi theo con đường dễ dàng là tung ra sản phẩm vàng trơn đại trà. Thương hiệu này chọn vàng mỹ nghệ tinh xảo, được chế tác 3D, thể hiện các biểu tượng văn hóa Việt như Tùng - Cúc - Trúc - Mai vào thiết kế. Đây là lựa chọn không dễ, bởi việc đầu tư mạnh vào thiết kế, kỹ thuật và kiểm soát chất lượng cho sản phẩm bản vị nhỏ khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể - điều không phổ biến trong ngành kim hoàn.

Song chính quyết định này phản ánh rõ ưu tiên chiến lược mới của Bảo Tín Mạnh Hải: lấy chuẩn mực sản phẩm làm nền tảng cho tăng trưởng, thay vì chạy theo doanh số ngắn hạn. Bởi với hơn 33 năm kinh nghiệm, thương hiệu hiểu rõ hơn ai hết khi sản phẩm đủ tốt và đủ đúng với nhu cầu của người mua, tăng trưởng sẽ đến như một hệ quả tự nhiên chứ không phải kết quả của việc đẩy mạnh truyền thông.

Sẵn sàng bán ít sản phẩm hơn để đi với khách hàng xa hơn

Việc nghiên cứu và tạo ra sản phẩm là một chuyện, việc kinh doanh sản phẩm trên thị trường lại là chuyện khác.

Thực tế thị trường cho thấy, ngay khi mở bán, bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ nhanh chóng đạt mức cầu vượt cung. Tuy nhiên trước sức mua tăng cao, thay vì đẩy nhanh sản lượng để tận dụng thời điểm, Bảo Tín Mạnh Hải chủ động giữ giới hạn sản xuất. Quyết định này xuất phát từ đặc thù chế tác phức tạp, yêu cầu đội ngũ thợ kim hoàn tay nghề cao, cùng quy trình 3 lớp kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi sản phẩm đến tay khách hàng.

Nguyên tắc “thà bán ít, không bán ẩu” được thương hiệu duy trì như một cách bảo vệ uy tín đã gây dựng suốt nhiều năm. Việc chấp nhận bán chậm hơn vô hình trung tạo ra sự khan hiếm trên thị trường, nhưng đó không phải là chiến thuật marketing có chủ đích của Bảo Tín Mạnh Hải, mà là hệ quả tất yếu của việc đặt tiêu chuẩn sản phẩm và trải nghiệm khách hàng lên trên tốc độ tăng trưởng.

Phản ứng của thị trường là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định này. Nhiều khách hàng cho biết mong muốn sở hữu Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ vì nhìn thấy chính mình trong sản phẩm. Đó là một điểm khởi đầu tích lũy phù hợp với thu nhập khiêm tốn, một món vàng vừa mang giá trị tài chính vừa có giá trị sở hữu nhờ thiết kế đẹp và ý nghĩa văn hóa, thậm chí là lựa chọn làm lì xì hay quà tặng đầu năm mới.

Chính sự giao thoa giữa giá trị vật chất và giá trị cảm xúc đã giúp sản phẩm Tứ Quý Thịnh Vượng thoát khỏi cuộc đua giá cả, chuyển sang vùng gắn bó và trung thành của khách hàng được hình thành. Sự tin tưởng của người tiêu dùng với thương hiệu cũng là một nền tảng để thời gian tới, chuỗi cửa hàng theo định chuẩn mới về trải nghiệm của Bảo Tín Mạnh Hải sẽ tiếp tục được mở rộng.

Sau cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ở 18 Ngô Quyền (Hà Nội), trong tháng 1/2026 này, 2 cửa hàng theo định chuẩn mới của thương hiệu sẽ được khai trương tại 163 Cầu Giấy và CT4A - Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm (Hà Nội).

Chuỗi cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải trong giai đoạn phát triển tiếp theo được xây dựng xoay quanh ba trụ cột chiến lược. Đó là việc thiết lập chuẩn mực mới về mô hình và dịch vụ với hệ thống cửa hàng hiện đại, đồng nhất, hướng tới nâng tầm hoạt động mua sắm vàng thành một trải nghiệm tài chính - văn hóa chuyên nghiệp và an tâm. Song song với đó, thương hiệu tập trung dẫn đầu về sản phẩm thông qua việc phát triển các dòng vàng 24K, từ vàng tích lũy bản vị nhỏ (Mini Gold) đến trang sức 24K chế tác tinh xảo và các dòng quà tặng vàng đa dạng, nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũy và sử dụng của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Trên nền tảng đó, sứ mệnh tôn vinh giá trị Việt tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm, khi các yếu tố văn hóa truyền thống được lồng ghép nhất quán trong ngôn ngữ thiết kế và hoạt động thương hiệu, qua đó nuôi dưỡng sự tin cậy và niềm tự tôn của người tiêu dùng.

Chính cách tiếp cận này phản ánh rõ quan điểm xuyên suốt của Bảo Tín Mạnh Hải về giá trị của vàng và trách nhiệm của người làm nghề. Như nhà sáng lập thương hiệu từng khẳng định: “Với chúng tôi, mỗi chỉ vàng khách hàng mua là mồ hôi công sức, là của để dành lo cho con cái, cho tuổi già, là tài sản truyền đời. Trách nhiệm của Bảo Tín Mạnh Hải là trân quý gia sản của khách hàng bằng nền tảng uy tín đã được dựng xây qua ba thế hệ và không ngừng tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt trong từng sản phẩm”.

Trường hợp của Bảo Tín Mạnh Hải cho thấy một chiến lược tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh. Khi sản phẩm được đặt đúng vị trí trung tâm và thực sự trả lời được nhu cầu của người mua, marketing không còn là công cụ “che lấp” khoảng trống giá trị, mà chỉ giữ vai trò lan tỏa những gì đã có sẵn. Việc kiên định đặt lợi ích của khách hàng lên trước các mục tiêu ngắn hạn cho phép doanh nghiệp chấp nhận những đánh đổi cần thiết, đổi lại là niềm tin được bồi đắp theo thời gian. Và chính niềm tin ấy, tích lũy qua từng sản phẩm, mới là nền tảng bền vững nhất cho tăng trưởng dài hạn của một thương hiệu.