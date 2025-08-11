Hiện tượng lạ trên thị trường vàng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với hôm qua.

Sau khi giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên đỉnh lịch sử, các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng thu hẹp khoảng cách mua vào - bán ra còn 1,2 triệu đồng/lượng thay vì 2 triệu, thậm chí 3 triệu đồng/lượng như trước đây.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, thị trường vàng vẫn khan nguồn cung nên các doanh nghiệp thu hẹp khoảng cách mua vào - bán ra để “hút” vàng về.

Khoảng cách mua vào - bán ra vàng miếng SJC thu hẹp.

Sự tăng giá vàng miếng khiến khoảng cách giữa giá vàng này với vàng nhẫn ngày một nới rộng. Theo đó, giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 2 - gần 5 triệu đồng/lượng trong khi trước đây khoảng cách này gần như bị thu hẹp bằng nhau.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng mua - bán. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 117 - 120 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.397 USD/ounce, đứng im so với hôm qua.

Chuyên gia Trần Duy Phương nhận định, việc giá vàng trong nước lập kỷ lục mới chỉ là vấn đề thời gian ngắn.

Theo ông Phương, giá vàng thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh lên vùng 3.400 USD/ounce sau đó nhiều khả năng giảm trở lại. Tuy nhiên, giá vàng trong nước, ngoài chịu sự tác động của giá thế giới thì vẫn chịu áp lực bởi thị trường chưa có thêm nguồn cung từ nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất. Vì thế, giá rất khó giảm sâu và thu hẹp với giá thế giới.

“Giá vàng trong nước hiện khá tách bạch và chỉ theo giá vàng thế giới ở một phần nào đó. Giá phụ thuộc vào nhu cầu trong nước, trong khi nguồn cung trên thị trường lại khan hiếm. Chính vì thế, dù giá vàng thế giới có giảm sâu thêm nữa thì cũng khó tác động nhiều đến giá vàng trong nước", ông Phương nói.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.228 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.017 - 26.439 đồng/USD mua vào - bán ra.

Giá USD tại ngân hàng giao dịch quanh mức 26.044 - 26.404 đồng/USD. Tại thị trường "chợ đen", giá USD quanh mốc 26.398 - 26.478 đồng/USD.