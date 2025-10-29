Hiện tượng đáng lo của bão ở Đại Tây Dương

Theo AP, đây là cơn bão mạnh nhất từng quét qua Jamaica kể từ khi dữ liệu loại này bắt đầu được ghi nhận cách đây 174 năm.

Các chuyên gia đã cảnh báo về những "thiệt hại thảm khốc" do bão gây ra. Thủ tướng Jamaica Andrew Holness cũng nhấn mạnh không có cơ sở hạ tầng nào trong khu vực có thể chịu được bão mạnh như thế.

Trước khi bão đến, đã có báo cáo về sạt lở đất, cây đổ và nhiều sự cố mất điện, trong khi giới chức địa phương cảnh báo rằng công tác dọn dẹp và đánh giá thiệt hại sẽ diễn ra chậm.

Người dân ở thị trấn Old Harbour - Jamaica trú ẩn tại một trường học hôm 27-10 trước khi cơn bão Melissa đổ bộ Ảnh: AP

Melissa dự kiến di chuyển qua Cuba và Bahamas trong ngày 29-10. Giới chức Cuba hôm 27-10 cho biết hơn 600.000 người được sơ tán khỏi các địa phương nguy cơ bị ảnh hưởng. Siêu bão này được cho là nguyên nhân khiến ít nhất 7 người thiệt mạng ở khu vực Caribe, bao gồm 3 người ở Jamaica, 3 người ở Haiti và 1 người ở Cộng hòa Dominica.

Đáng chú ý, Melissa là cơn bão Đại Tây Dương thứ tư trong năm nay có tốc độ và sức gió tăng nhanh chóng. Tốc độ gió của bão này tăng gấp đôi chỉ trong chưa đầy 24 giờ cuối tuần qua, chịu tác động của hiện tượng nóng lên của Đại Tây Dương do biến đổi khí hậu.

"Khu vực Đại Tây Dương đó hiện đang cực kỳ ấm, khoảng 30 độ C, cao hơn bình thường từ 2 đến 3 độ C. Không chỉ bề mặt mà các lớp sâu của đại dương cũng ấm bất thường, tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ cho cơn bão" - nhà khí tượng học Akshay Deoras từ ĐH Reading (Anh) giải thích.