Hiện tượng chuyển giới Đồng Tháp đang viral quốc tế: Cao 1m86, mỗi bước sải chân 8 triệu người xem

Mạng xã hội vốn không thiếu trai xinh gái đẹp, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những khoảnh khắc khiến netizen đồng loạt cảm thấy “áp lực”. Ví dụ điển hình là đoạn clip catwalk đang thu hút hàng triệu lượt xem dưới đây.

Trong clip, nhân vật chính là người mẫu có chiều cao và nhan sắc nổi bật, vóc dáng cân đối đang casting cho show thời trang. Điều khiến dân mạng bàn tán không chỉ là đôi chân như kiếm Nhật mà còn bởi thần thái cùng tỷ lệ cơ thể được nhận xét “quá hợp sân khấu”.

Sau hơn 1 ngày đăng tải, clip catwalk này đã thu về 8 triệu lượt xem cùng gần 900 nghìn lượt yêu thích và các con số vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đặc biệt, đoạn clip không chỉ viral trong nước mà còn xuất hiện hàng loạt bình luận từ netizen quốc tế.

Dưới phần bình luận, ai nấy đều không giấu được sự thích thú: “Trời ơi! Có thiệt ngoài đời luôn hả? Sao đẹp gì đẹp dữ vậy”, “Mới ăn chén cơm chiên dừng lại không kịp”, “Cặp chân quá dữ”, “Dáng đỉnh. Học thêm khóa catwalk nữa thì nhức nách”, “Mặt xinh dáng đẹp”, “Cặp chân và nhan sắc này không đi thi sắc đẹp thì tiếc lắm”, “Đã cao còn cân đối lại còn xinh. Sức mạnh con tướng này khó cản”, “Dáng và mặt xuất sắc bà ơi! Luyện thêm walk cho tui, chắc chân hơn, bước thẳng chân ra là đỉnh!”,...

Được biết, nhân vật đang viral đó là Lâm Ngọc Bảo Nhi - người mẫu cao 1m86 đến từ Đồng Tháp. Bảo Nhi đang có gần 26k người theo dõi trên TikTok.

Liên hệ với Bảo Nhi, model này cho biết mình đang là sinh viên năm 3 ngành Quan hệ công chúng - Tổ chức sự kiện tại Đại học Văn Hiến (TP.HCM). Song song với việc học, Nhi làm người mẫu tự do và từng tham gia nhiều hoạt động trình diễn thời trang.

Nói về đoạn clip bất ngờ viral, Bảo Nhi chia sẻ bản thân vẫn còn khá sốc vì mọi thứ đến quá nhanh: “Mình thật sự không tin luôn vì quá bất ngờ khi được mọi người đón nhận đến thế. Đa số bình luận đều rất tích cực và mình rất vui, rất biết ơn vì điều đó”.

Bên cạnh những hình ảnh hiện tại, cư dân mạng cũng đặc biệt chú ý khi một số khoảnh khắc cũ của Bảo Nhi được chia sẻ trở lại. Sự thay đổi ngoại hình khiến nhiều người bất ngờ vì khác biệt khá rõ so với trước đây.

Về phần mình, Bảo Nhi khá thoải mái khi nhắc về hành trình của mình. Model này cũng cho biết mình đã hoàn toàn come out với gia đình và những người xung quanh, đồng thời luôn nhận được sự ủng hộ từ người thân.

Hiện tại, Bảo Nhi có tiêm hormone, tiêm cằm, hàm và môi, ngoài ra chưa chỉnh sửa thêm trên cơ thể. “Thú thực là so với ngày xưa thì mình cũng đã thay đổi khá nhiều nhưng nó khiến cho mình vui và tự tin hơn” , Nhi chia sẻ thêm.

Về việc tham gia các cuộc thi nhan sắc, Bảo Nhi cho biết đó là ước mơ của mình vẫn đang rèn luyện bản thân, chuẩn bị tốt nhất để có thể thực hiện điều này.

