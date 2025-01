Hiện trường vụ xe tải tông cửa hàng tạp hóa khiến 6 người tử vong

Ông Phan Huy Chương - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, trong sáng 13/1 đại diện Ban đã đến hiện trường, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Bước đầu, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người.