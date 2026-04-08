Hiện trường vụ xe máy va chạm taxi, cháu bé 12 tuổi rơi xuống kênh tử vong thương tâm

Lam Giang (Tổng hợp) |

Thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé ngồi sau xe máy của bố. Vụ tai nạn khiến cháu bé ra đi mãi mãi, người bố bị thương nặng.

Sáng 8/4, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, khiến một cháu bé 12 tuổi tử vong.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1 cho hay, vụ tai nạn xảy ra lúc 5 giờ 30 phút sáng 8/4 trên quốc lộ 25, đoạn qua địa bàn xã.

Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Ngọc Hào (24 tuổi, trú thôn Định Thắng, xã Phú Hòa 1) điều khiển xe taxi, di chuyển theo hướng Đông - Tây thì xảy ra va chạm với xe máy do ông N.T.T. (51 tuổi, trú thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1) điều khiển. Trên xe ông T. chở theo con trai là cháu N.T.H. (12 tuổi), chạy phía trước cùng chiều với taxi.

Hiện trường vụ xe máy va chạm taxi, cháu bé 12 tuổi rơi xuống kênh tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm sáng 8/4.

Cú va chạm khiến cháu H. rơi xuống kênh nước bên đường. Khi nạn nhân được vớt lên thì đã tử vong. Trong khi đó, ông T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, đau xót: "Đọc tin mà thắt lòng, xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình em trước mất mát quá lớn này".

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

