Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Tây Ninh khiến tài xế chết thảm

Hải Đường
|

Công an xã Tân Mỹ và Công an tỉnh Tây Ninh lập tức có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực nhằm tránh ùn tắc.

Trưa 8-5, lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một tài xế tử vong, kẹt cứng trong cabin.

Hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tây Ninh khiến tài xế tử vong thảm thương - Ảnh 1.
Hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tây Ninh khiến tài xế tử vong thảm thương - Ảnh 2.

Lực lượng cứu nạn vất vả đưa thi thể tài xế ra ngoài

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, trên đường Tỉnh 825 (đoạn qua địa bàn xã Tân Mỹ, tỉnh Tây Ninh), 3 chiếc ô tô lưu thông theo hướng từ xã Hậu Nghĩa về xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh. Khi đến địa phận xã Tân Mỹ, các xe bất ngờ va chạm mạnh với nhau tạo ra tiếng động lớn như tiếng nổ.

Cú đâm liên hoàn khiến phần đầu của cả 3 phương tiện biến dạng hoàn toàn, nhiều linh kiện văng khắp mặt đường.

Trong đó, một chiếc xe tải bị bẹp dúm phần cabin, tài xế tử vong tại chỗ và bị mắc kẹt sâu bên trong, không thể đưa ra ngoài.

Ngay sau khi nghe tiếng động kinh hoàng vang lên, người dân địa phương đã tức tốc hô hoán nhau đến ứng cứu.

Nhiều người đã dùng xà beng, vật dụng chuyên dụng nỗ lực phá cửa xe để tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, do cabin bị biến dạng hoàn toàn nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

"Tiếng va chạm rất lớn, chúng tôi chạy ra thì thấy xe đã nát bét. Mọi người cố gắng hết sức để đưa tài xế ra ngoài nhưng anh ấy đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng và bị kẹt cứng trong cabin" - một nhân chứng cho biết.

Hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tây Ninh khiến tài xế tử vong thảm thương - Ảnh 3.
Hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tây Ninh khiến tài xế tử vong thảm thương - Ảnh 4.

Sau va chạm liên hoàn, phần đầu của các phương tiện bị hư hỏng nặng

Lực lượng chức năng xã Tân Mỹ và Công an tỉnh Tây Ninh đã lập tức có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực nhằm tránh ùn tắc. Đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng được huy động để cắt khung sắt, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Hiện, danh tính tài xế tử vong vẫn chưa được công bố. Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera hành trình để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

