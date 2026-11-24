Sáng 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), khiến nhiều đồ đạc, tài sản bị hất văng, hư hỏng. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân.

Sáng 24/11, người dân khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến khu vực xảy ra vụ nổ và một số nhà dân lân cận bị ảnh hưởng, nhiều đồ đạc, tài sản hư hỏng.

Hiện trường sự việc (Ảnh: NXH)

Theo ghi nhận tại hiện trường, sức ép từ vụ nổ khiến nhiều đồ vật bị hất tung ra ngoài vỉa hè, nhiều công trình bị sập. Cửa kính vỡ vụn, các vật dụng nằm ngổn ngang, khung cảnh khu vực xảy ra sự cố trở nên tan hoang.

Một số người dân sống gần khu vực cho biết, tiếng nổ phát ra rất lớn. Ngay sau đó, nhiều căn nhà xung quanh rung lắc. Khi mọi người chạy ra kiểm tra, hiện trường đã ngổn ngang đồ đạc, kính vỡ và các vật dụng bị văng ra đường.

Tại hiện trường, ghi nhận có người đã bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã có mặt, phong tỏa khu vực, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Hiện nguyên nhân vụ việc và những thông tin liên quan đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nhóm PV