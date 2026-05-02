Hiện trường vụ nam sinh viên tông xe vào vỉa hè tử vong lúc rạng sáng

Q.Nhật |

Nam sinh viên mặc áo của một đơn vị giao hàng, điều khiển xe máy tông vào vỉa hè lúc rạng sáng dẫn tới tử vong tại chỗ.

Sáng 2-5, cơ quan chức năng TP Huế cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Thượng.



Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh viên đại học tử vong.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, Công an phường Mỹ Thượng nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Chợ Mai – Tân Mỹ, đoạn qua địa bàn phường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Huế tiến hành khám nghiệm, xác minh, điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, anh Dương Lê Hữu Huy (SN 2007, trú tại phường Mỹ Thượng) điều khiển xe máy hiệu Honda Lead, biển kiểm soát 75H1-449.92 lưu thông trên tuyến đường Chợ Mai – Tân Mỹ theo hướng về đường Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực cột đèn số C20, phương tiện bất ngờ tông vào vỉa hè, khiến anh Huy tử vong tại chỗ.

Được biết, nạn nhân hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Huế. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh mặc áo của một đơn vị giao hàng.


