Hiện trường vụ Mercedes đâm liên hoàn trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, danh tính tài xế

Lam Giang (Tổng hợp) |

Chiếc ô tô va chạm với một xe máy, tông vào vòng xuyến rồi tiếp tục đâm một xe máy khác.

Khoảng 20 giờ ngày 14/4, một vụ va chạm giao thông giữa ô tô nhãn hiệu Mercedes GLK 250, BKS 30K-366.xx và 2 xe máy đã xảy ra tại một khu đô thị cao cấp ở phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội). 

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc Mercedes GLK 250 do tài xế L.T.K. (trú tại Hà Nội) điều khiển đang lưu thông trong khu đô thị thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 29AN-021.XX đi cùng chiều do anh N.V.M. (trú tại Hà Nội) điều khiển.

Hiện trường vụ Mercedes đâm liên hoàn trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, danh tính tài xế - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VietNamNet)

Hiện trường vụ Mercedes đâm liên hoàn trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, danh tính tài xế - Ảnh 2.

Vụ tai nạn khiến một nạn nhân đi xe máy bị thương, phải đưa đi cấp cứu. (Ảnh: VTV Online)

Chưa dừng lại, chiếc Mercedes sau đó tiếp tục lao lên, đâm trực diện vào vòng xuyến và va chạm với xe máy mang BKS 29D2-333.XX do anh N.T.H. điều khiển, chở theo vợ là chị T.T.V.A. (cùng trú tại Hà Nội).

Vụ việc đã khiến chị A. bị thương, được đưa đi cấp cứu còn anh M. và anh H. bị xây xát nhẹ. 

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thêm, tại hiện trường, 3 phương tiện đều hư hỏng, trong đó chiếc Mercedes bị hư hỏng phần đầu, xe máy nằm giữa ngã tư; khu vực vòng xuyến bị ô tô đâm hỏng, bê tông, đất văng tung tóe ra đường. 

Hiện trường vụ Mercedes đâm liên hoàn trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, danh tính tài xế - Ảnh 3.

Phần đầu xe Mercedes bị hư hỏng sau tai nạn. (Ảnh: Dân trí)

Hiện trường vụ Mercedes đâm liên hoàn trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, danh tính tài xế - Ảnh 4.

Xe máy nằm văng giữa ngã tư, đất đá từ vòng xuyến văng ra ngoài. (Ảnh: Dân trí)

Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) sau khi nhận tin báo đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy giải quyết vụ việc.

Thông tin về vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội, mọi người bày tỏ sự lo ngại khi gần đây thường xuyên xảy ra các vụ ô tô tông liên hoàn. Mọi người cũng mong nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, sớm bình phục. 

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

