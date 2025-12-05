HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hiện trường vụ cháy quán ăn ở TP.HCM khiến 4 người tử vong: Mặt tiền bị che kín, lối thoát hiểm gần như bị “khóa”

Nam An |

Vụ cháy quán ăn rạng sáng ở TP.HCM khiến 4 người tử vong, trong khi mặt tiền bị che kín bởi khung trang trí được cho là đã cản trở lối thoát hiểm.

Sáng 5/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ một quán ốc cao 4 tầng nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Khói lửa sau đó lan rộng, bao trùm một phần căn nhà. Phát hiện cháy, người dân chạy đến dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong

Sáng 5/12, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Bước đầu xác định cảnh sát đã đưa 6 người gồm trẻ em và phụ nữ (lớn nhất là 40 tuổi và nhỏ nhất là 2 tuổi) mắc kẹt bên trong ra ngoài trong tình trạng ngạt khói. Khi các nạn nhân mắc kẹt được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến nay ghi nhận 4 ca tử vong, 2 trường hợp còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Mặt bên ngoài của căn nhà bị ám khói đen sau vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng

Khung trang trí của quán lẩu được dựng trên toàn bộ ban công các tầng, che kín mặt tiền phía trước.

Nhiều người dân đứng phía đối diện đường quan sát hiện trường vụ cháy

Người dân đứng bên kia đường theo dõi công tác cứu hộ, không khỏi bàng hoàng trước vụ việc thương tâm.

Ảnh: Di Anh

Đang chờ xe buýt, nam thanh niên bất ngờ được "nhấc" vào đội bê tráp ở Hà Nội: Cái kết đặc biệt
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Cháy nhà ở Trần Hưng Đạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại